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    桃園新民大樓4/26拆除完工 暫闢停車場5月底營運

    桃園區新民立體停車場大樓拆除工程將於4月26日完工，將暫時闢建為平面停車場。（記者鄭淑婷攝）

    桃園區新民立體停車場大樓拆除工程將於4月26日完工，將暫時闢建為平面停車場。（記者鄭淑婷攝）

    2025/04/23 13:28

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園舊城區的新民立體停車場大樓，因結構有安全疑慮進行拆除，市府規劃暫時闢設為平面停車場，市長張善政今（23日）表示，拆除工程預計26日完工，屆時將新增52格汽車位、242格機車位，紓緩市區停車需求，未來將推動周邊一起納入都更範圍，讓舊城區街廓煥然一新。

    新民立體停車場大樓位於桃園火車站前商圈，1987年改建為地下1層、地上7層多目標大樓，作為圖書館、立體停車場及長青學苑使用，2023年因建物老舊、有安全疑慮封場，並由交通局進行拆除工程，拆除後暫闢為平面停車場使用，張善政表示，拆除工程預計26日完工，5月底前正式營運，停車場啟用後民眾可多加利用。

    張善政表示，新民大樓基地改設為停車場僅是中繼規劃，市府將持續結合周邊區域辦理都市更新工程，翻轉舊市區、重塑街廓風貌。

    新民大樓基地都更案規劃興建2座大樓，1座由市府擁有、另1座則由都更實施者分回，市府大樓空間規劃商業空間、圖書館分館、長青學苑、商辦等用途。

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