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    北市府表揚模範清潔職工 環保局長盼中央「首都加給」法制化

    北市府今表揚168位模範清潔職工，隊長表示溝渠隊比一般清潔隊員難度風險更高，每天5點就要上班，更要進入黑暗的下水道或溝渠內。（記者劉詠韻攝）

    北市府今表揚168位模範清潔職工，隊長表示溝渠隊比一般清潔隊員難度風險更高，每天5點就要上班，更要進入黑暗的下水道或溝渠內。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/23 13:26

    〔記者劉詠韻／台北報導〕北市府今表揚168位模範清潔職工，其中在溝渠隊工作的黃金達本身為輕度聽障者，但40年來始終恪守本職工作，無論是在陰暗下水道匍匐前行，或面對指令下達就第一個衝去執行任務。環保局長徐世勳指出，北市清潔隊壓力相較其他縣市來得大，將持續精進同仁軟硬體設施，並呼籲中央能將清潔隊員「首都加給」法制化。

    黃金達今年64歲，並自18歲開始就從事溝渠隊工作，平日負責箱涵、涵管的機械清疏，雖為聽障者，但與同仁及幹部以手語或嘴型溝通並無障礙。隊長管敏秀表示，黃金達每次出勤除本職工作盡心盡力外，也積極參與多項專案工作，如颱風災後復舊、登革熱孳清、河川死魚打撈、1999專線相關勤務、跨年晚會及年貨大街等環境清潔工作。

    「溝渠隊比一般清潔隊員難度風險更高，每天5點就要上班，更要進入黑暗的下水道或溝渠內。」隊長管敏秀直言，黃金達為人老實，不僅從未聽過他埋怨工作的不滿，其他人對於班長交代的事項可能感到困難或猶豫，黃金達卻總是成為第一個衝去執行任務的員工，而溝渠隊工作需要有更高的耐受力及承受力，同時需要與隊員形成默契與信任，對黃金達的工作表現給予贊賞。

    與黃金達共事20多年的隊友林先生則透露，印象中黃金達有一次清理區隊的側溝，寬度大約只有60公分寬，當沖頭工具因油或其他物質堵塞卡在裡面，沒人敢進去拿，但黃金達竟二話不說就鑽進去拉出來，一度直言「非常不簡單」。

    黃金達說，他當初經由別人介紹，誤打誤撞在清潔隊工作，一做就是40年，多年以來面對其他可能的聲音，不會思慮太多，坦言就是把該完成的事情做好，在工作上秉持負責任的態度，此次能獲市府頒獎感到欣慰及榮譽。

    北市環保局去年請命要向中央爭取首都加給，局長徐世勳表示已於3月18日發函中央爭取相關加給或福利，中央27日回函建議北市可在其他的福利上面增加，相當於委婉拒絕，但仍會透過各種場合持續爭取。

    徐世勳強調，北市清潔隊同仁壓力相較於其他縣市更大，如民眾對垃圾車準時抵達要求很高，大型活動如跨年、陳抗等幾乎都需環保局同仁協助，呼籲中央能思考比照警消將「首都加給」法制化，同時將與工會討論，讓隊員安全帽、垃圾車的軟硬體設備持續更新。

    環保局長徐世勳呼籲中央能思考比照警消將「首都加給」法制化，同時將與工會討論，讓隊員安全帽、垃圾車的軟硬體設備持續更新。（北市環保局提供）

    環保局長徐世勳呼籲中央能思考比照警消將「首都加給」法制化，同時將與工會討論，讓隊員安全帽、垃圾車的軟硬體設備持續更新。（北市環保局提供）

    環保局長徐世勳呼籲中央能思考比照警消將「首都加給」法制化，同時將與工會討論，讓隊員安全帽、垃圾車的軟硬體設備持續更新。（北市環保局提供）

    環保局長徐世勳呼籲中央能思考比照警消將「首都加給」法制化，同時將與工會討論，讓隊員安全帽、垃圾車的軟硬體設備持續更新。（北市環保局提供）

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