改善車格長久佔用問題 新北八里、新莊部分路段5/1起收費管理

八里區頂寮二街62巷（圖）、頂寮五街及新莊區新泰路502巷41弄等巷道自5月1日起採收費管理。（新北市交通局提供）

2025/04/23 13:15

〔記者黃子暘／新北報導〕為改善路邊停車格被長久佔用的問題，新北市交通局邀集當地里長會勘中和區建三路、八里區頂寮二街62巷、頂寮五街及新莊區新泰路502巷41弄等巷道路邊停車格停車秩序。交通局停車營運科長許芫綺指出，相關路段決議將自5月1日起實施路邊停車格收費管理，以落實停車資源公平共享。

許芫綺指出，八里區頂寮二街62巷、頂寮五街及新莊區新泰路502巷41弄等巷道，因未畫紅線，停車秩序混亂，經交通局會勘後決議增設29格路邊汽車停車格，並自5月1日起採收費管理；八里區頂寮二街62巷、頂寮五街收費時間為週一至週五上午7點至下午6點，計次收費，每次60元，新莊區新泰路502巷41弄收費時間為週一至週五上午7點至下午8點，採計時收費，每半小時10元。

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許芫綺說，因應中和區建三路商家有貨車裝卸貨物臨停需求，交通局增設2格貨車裝卸貨專用停車格，於週一至週五上午7點至晚上8點採累進費率計次收費，30分鐘以內20元，31分鐘至60分鐘以內30元，超過61分鐘每30分鐘60元。

交通局補充，駕駛人可多加利用行動支付App、全國繳費網隨查隨繳路邊停車費，省時又方便；也可至交通局路邊停車費查詢服務網查詢。

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