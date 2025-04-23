遭爆曾開貸款代辦公司 「樋口飯糰」女房東反擊：若可收高利早就退休

樋口飯糰店女房東遭指曾開貸款代辦公司，邵姓女房東反擊「公司無刑民事糾紛」。（資料照）

2025/04/23 13:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市人氣日式飯糰店「樋口飯糰」與邵姓女房東糾紛，引發外界關注，邵女當時怒摔自己的花盆，強調1樓店面只租1萬9800元，堅稱自己不是惡房東、沒有砸店，不料，又有粉專「M8喝酒老實說」指她曾開設「貸款代辦公司」，多次違反勞基法，邵今再回應既然網友都能查出她的公司、勞檢紀錄等，應很清楚她的公司無任何民刑事糾紛，也是她驕傲的地方。

針對網傳她曾開設「貸款代辦公司」，並多次違反勞基法，邵姓女房東回應說，如果自己是靠收高利為生，應該早可以退休了，不用再每個月繳10幾萬貸款，她質疑既然有網友稱查出她的公司，以及公司勞檢紀錄等，是不是應該也查得出她的公司，自始至終都沒有任何民刑事糾紛。

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高市青海路上的日式飯糰專賣店「おら家」，近來因與房東發生糾紛，面臨搬遷的困境，因店家樋口先生經常站在店門口舉著手寫看板，笑容滿面地向路人打招呼，成為地方社區一道溫馨風景，引發各界關心，甚至聲援店家。

邵姓女房東昨出面說明，澄清當天是為騎樓被市府要求改善一事引發爭吵，與漲房租無關，認為自己遭惡意抺黑、怒罵，並抱屈喊出「我不是惡房東、沒有砸店」！也自嘲事發後相對為飯糰店帶來無限商機，強調自己與對方簽3年約，1樓店面租金是1萬9800元，5樓全層租他們1萬5200元，租金共3萬5000元。

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