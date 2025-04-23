花季展開！彰化虎山巖金針花估4/26大開千朵 5/1爆開萬朵。

虎山巖金針花園區今天又冒出30餘朵金針花，散佈在園區各處，預估明天可望一次爆開200朵。 （圖由米諾斯提供）

2025/04/23 12:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉虎山巖繼昨天迎來今年首波3朵金針花，為花季拉開序幕，今天園區又冒出30餘朵，由於園區已有大量黃色花苞「含苞待放」，預估明天（24日）可望一次爆開200朵，若依每天2、300朵的進度，本週六可望開出上千朵，5月1日更將突破1萬朵，宣告金針花季展開。

虎山巖栽種的是適合平地種植的「台東七號」金針花，金黃亮眼，今年花期從4月下旬開始，將一路綻放到6月，最高峰時將同時有30萬朵金黃色花海，鋪滿五分地山丘，預料又將吸引數十萬名遊客前來賞花。

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持續觀察花況的攝影師米諾斯指出，繼昨天園區冒出3朵金針花，宣告今年金針花季展開，今天他前往觀察，發現園區已開出30多朵花，由於園區不少花苞都已呈現泛黃，呼之欲出，依目前花苞狀況推估，明天可望一次爆開200朵，

5月1日更有機會突破1萬朵；母親節前後更可能大爆發達到最高峰，呼應金針花「母親花」的意象。

黃姓園主表示，今年天氣偏冷，花開稍晚，但花況整齊，每株花梗裡面有好幾個花苞，母親節前後集中大爆發將相當壯觀。

虎山巖金針花園區今天又冒出30餘朵金針花，另有不少花苞呈現泛黃呼之欲出。 （圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花園區今年可望大爆發，母親節前後達到最高峰。 （資料照）

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