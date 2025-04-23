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    解決博愛座讓座爭議 張博洋建議高雄導入日本求助標誌機制

    日本的HELP MARK求助標誌（右）。（張博洋提供）

    日本的HELP MARK求助標誌（右）。（張博洋提供）

    2025/04/23 13:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為解決博愛座的讓座爭議，高雄市議員張博洋今天（23日）於議會質詢時，建議導入日本的HELP MARK（求助標誌）機制；社會局表示將邀各團體研議。

    近年來博愛座的爭議層出不窮，高雄捷運也多次出現讓座糾紛。張博洋今天在高雄市議會社政部門質詢時說，博愛座的設置初衷，本是為了照顧有特殊需求的乘客，但「博愛」二字卻容易讓人誤解為禮讓是出於愛心、或道德義務，而非基於實際需求，導致未讓座者常承受來自社會的壓力與言語攻擊，甚至成為網路公審對象。

    張博洋指出，高雄已邁入超高齡社會，博愛座需求數量已無法滿足現在的多元需求。捷運、公車與輕軌上的博愛座明顯供不應求，以輕軌為例，一列車可搭載250人，卻僅設有14個博愛座，單靠增加博愛座數量，無法根本解決問題，應從制度與觀念兩方面同步改革。

    他要求市府也需要轉換思維，向民眾推廣「每張座椅都是博愛座」的觀念，讓民眾從理解與尊重出發，自主為有需要者讓座，而非拘泥於標示。

    張博洋舉日本東京都推行的「HELP MARK（求助標誌）」制度為例，該制度專門為外表雖看不出來、卻實際需要協助的族群設計，例如懷孕初期者、內傷病患等，藉由配戴標誌讓其他乘客能識別並主動提供協助。目前這項政策已被日本多家企業、學校納入員工與學生教育體系中，推動成效良好，他建議市府研擬推動相關政策，將HELP MARK的制度導入高雄。

    對此，高雄市社會局長蔡宛芬表示，認同每個座位都應該是博愛座的理念，目前各個社福團體都有自己的標誌，會要求社會局副局長主責，邀集各團體研議是否參考日本HELP MARK，討論是否整合推動共同標誌。

    日本的懷孕初期者、內傷病患等，配戴HELP MARK（求助標誌），讓其他乘客能識別並主動提供協助。（張博洋提供）

    日本的懷孕初期者、內傷病患等，配戴HELP MARK（求助標誌），讓其他乘客能識別並主動提供協助。（張博洋提供）

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