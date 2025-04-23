睽違多年 基隆今年端午龍舟賽將重回基隆港舉辦

基隆市今年龍舟賽將重回基隆港東二碼頭舉辦。（記者盧賢秀攝）

2025/04/23 12:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆市端午龍舟競賽嘉年華」將在5月31日登場，今年端午龍舟賽將重回基港舉辦，在東1到東2碼頭約200公尺港區賽龍舟，這是2017年以後首次回到基隆港賽龍舟，即日起至5月2日報名。

基隆港是城市的門面，早年端午節龍舟賽在基隆港舉辦，其後移師到八斗子漁港舉辦，中華民國龍舟協會在2017年10月在基隆港西岸碼頭舉辦國際龍舟邀請賽，是睽違17年後首次在基隆港賽龍舟，是近20多年來首次在基隆港辦龍舟賽。

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市府教育局指出，今年市府與台灣港務公司基隆港務分公司協調獲首肯，將端午節龍舟賽再度回到基隆東2碼頭舉辦，基隆港務分公司將調度當日船隻泊位，清空基隆港東1碼頭到東2碼頭，約200公尺左右的航線舉辦龍舟賽事。

市長謝國樑表示，希望結合基隆獨有的海港特色與城市文化，宣傳基隆以及吸引觀光人潮；民眾來基隆享用美食外，還可以在基隆港邊看龍舟賽。

教育處指出，今年龍舟賽事分為公開男子組18隊、公開女子組16隊、市府機關組16隊，冠軍隊伍最高獎金5萬元。即日起至5月2日下午5時止報名，報名網址: https://www.surveycake.com/s/460p2。

基隆市今年端午龍舟賽將重回基隆港舉辦，民眾在海洋廣場就可以觀賞龍舟賽。（記者盧賢秀攝）

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