花掉同學遊戲帳號點數 家長反質疑：怎麼確定是我小孩？

有網友發文質疑，電腦是大家共同使用的，怎能確定是自己孩子用的時候花掉遊戲點數。（示意圖）

2025/04/23 13:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕使用完電腦後一定要記得登出！有網友發文，提到孩子用學校電腦玩遊戲，卻使用其他同學未登出的帳號，並花費裡面的遊戲點數，因此老師告知需要賠償該名同學，但原PO質疑，電腦是人人皆有可能使用，怎麼能確定是自己孩子用的時候花掉點數呢？

有網友在臉書社團爆料公社發文，表示自己收到老師告知，孩子用學校電腦遊玩時，在發現有其他同學的遊戲帳號未登出的情況下，卻使用該帳號並花費了對方的遊戲點數。

請繼續往下閱讀...

老師提到，帳號點數原本有1950點，後來僅剩下444點，價值約等於新台幣400元，希望家長能協助賠償處理。原PO強調，自己會教育孩子勇於承擔，但身為家長還是有疑問想釐清，像是點數的金額是怎麼算的？電腦是多人共用的，怎麼能確定是自己孩子使用呢？

貼文一出引發網友熱議，有人吐槽「直接報警處理就可確認了」、「那就報警，讓你兒子去做筆錄看是不是他花的囉」、「審判要附上證據不是很正常的嗎」，也有人力挺原PO，表示「如沒有當下看到或是自行承認，確實需要證據」、「覺得家長沒錯，誰知道是不是小孩被栽贓」，但也有網友質疑，學校電腦怎會出現付費遊戲？老師或是學校管理應出現問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法