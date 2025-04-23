新北市圖第二總館建築亮相 明年動工、2031年完工

新北市立圖書館第二總館將落腳三重區，打造新世代生活圖書館，圖為建築模擬圖。（圖由文化局提供）

2025/04/23 12:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府斥資40億元，將於三重區興建市立圖書館第二總館，建築外觀今天首度亮相，以「打開書本」為設計理念，結合生活、科技與知識，規劃地下3層、地上8層建物，提供364個汽車格及200個機車格，預計明年動工、2031年完工。

新北市文化局長張䕒育今天在市政會議報告指出，市立圖書館總館坐落在板橋區，為平衡大漢溪南北兩地的閱讀資源，市府規劃三重分館現址拆除重建，預計投入40億元，打造新世代未來圖書館，作為市圖第二總館，2023年啟動先期規劃，去年徵選建築師，由九典聯合建築事務所拿下首獎。

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張䕒育表示，第二總館以「打開的書本」為設計理念，北側臨三重區自強路1段，南側面對正義國小，連結社區與學校共融，融合知識、科技、生活，具有城市地標建築、休閒交流中心、複合商業服務、創新學習場域、科技影音體驗5大特色，希望匯集都市人流，帶動三重舊街區發展。

建築規劃地下1至3樓為停車場，提供汽車格364格、機車格200格，1樓為入口大廳，2至8樓為閱覽空間，其中1至2樓以「城市大客廳」為概念，設計生活廣場、風雨球場、風雨走廊、半露天表演場地等，成為民眾交流、停留的共享空間，附設休閒複合商業設施。

此外，2至4樓打造動靜皆宜的新世代閱讀空間，包括資訊牆服務櫃台、自動借還書設備、XR親子兒童劇場、多媒體區等，營造「科技中庭」，提供新興科技影音體驗；5至8樓為「知識中庭」，採挑空設計，規劃天空閱讀區，提供全齡學習空間與自由開闊的閱讀環境，包含療癒植栽手作區、多元文化交流區、在地知識學專區和靈感創作交流區等。

新北市長侯友宜說，市府在三重興建新北第二行政中心，2026年完工後，將串聯新板特區與新莊副都心，形成新北三大軸心，為因應民眾對文教設施和閱讀品質的需求，市圖第二總館預計明年開工動土、2031年完工，打造兼具永續、人文與國際視野的城市地標。

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