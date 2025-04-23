別當偷蛋賊！陽明交大超商2個月短少476顆茶葉蛋 店家回應了

陽明交大小7超商茶葉蛋2個月短少476顆，店家也在門口貼公告呼籲要確實結帳，由於有此公告，購買茶葉蛋民眾明顯減少！（記者洪美秀攝）

2025/04/23 12:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕茶葉蛋也要偷？陽明交通大學第二餐廳的7-ELEVEN超商近日公告，店內近2月內發現多達476顆茶葉蛋，在自助結帳區疑因未結帳即取用，店家籲消費者別當偷蛋賊！此公告一出，引發學生熱議，但有學生也提到附近居民住戶也會來小7等。對此，警方指出，未接獲商家報案，但提醒，茶葉蛋未結帳即取用也是偷竊的行為，也會構成竊盜罪。

記者前往現場發現，店家仍有提供自助結帳服務，不過，大多數用餐者表示，會使用自助結帳應該多是在深夜，多數學生還是會到櫃台結帳，且可能因此事件在網路發酵，現場並未發現有學生取茶葉蛋情形。

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陽明交大的「交大二餐小七」臉書公告指出，過去2個月內盤點，發現高達476顆茶葉蛋未結帳即被取走，為維護權益及公平消費原則，宣布即日起移除自助結帳區的茶葉蛋條碼，改由店員櫃檯結帳，並將加強監視設備，保留依法處理權利，也呼籲顧客配合購物規則，強調「取用商品請務必結帳」。

據了解，超商在盤點時，發現茶葉蛋短缺476顆，當時還未查清狀況，粉絲頁就先行貼文公告，原意只是想要提醒，不知會引發後續風波。統一超商則回應：「門市持續提供自助結帳服務，呼籲消費者合法購物。」

此公告引來大量網友轉發、留言，許多學生互相標註、玩笑自嘲，包括「你一天偷幾顆」、「我自己就那麼大顆還吃」、「你有這麼餓嗎？一天偷快8顆」、「復活節詐蛋嗎」、「偷蛋龍？」「連茶葉蛋都要偷，真的沒救」、「讀到交大還這樣」。

也有學生留言「這在美國應該早就被抓」，甚至有人提及過去曾有學生偷吃3顆茶葉蛋被判賠9萬元的案例，指此類行為雖小，卻已構成竊盜，也有學生認為，應該強化宣導與教育，避免小額失竊行為被正常化。

警方表示，未經付款即取走超商茶葉蛋，可能涉及刑法竊盜罪，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。儘管金額不高，仍屬違法行為，提醒民眾切勿因小失大，以身試法。

陽明交大小7超商茶葉蛋2個月短少476顆，店家也在門口貼公告呼籲要確實結帳！（記者洪美秀攝）

陽明交大小7超商茶葉蛋2個月短少476顆，店家也在門口貼公告呼籲要確實結帳。（照片取自臉書貼文）（記者洪美秀攝）

陽明交大小7超商茶葉蛋2個月短少476顆，店家也在門口貼公告呼籲要確實結帳，而自助結帳區也取消茶葉蛋的條碼。（記者洪美秀攝）

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