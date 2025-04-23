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    喪夫40年獨力拉拔3兒女 宜蘭冬山吳家淳獲頒模範母親

    退休於羅東聖母醫院勤務工作的76歲吳家淳，喪夫40年獨力拉拔3名兒女，擔任社區志工也不遺餘力，獲頒冬山鄉公所模範母親。（記者王峻祺攝）

    退休於羅東聖母醫院勤務工作的76歲吳家淳，喪夫40年獨力拉拔3名兒女，擔任社區志工也不遺餘力，獲頒冬山鄉公所模範母親。（記者王峻祺攝）

    2025/04/23 12:21

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕退休於羅東聖母醫院勤務工作的76歲吳家淳，35歲喪夫後，當年以7500元月薪，憑藉一己之力拉拔3名兒女長大，如今兒孫滿堂仍不忘到社區照顧長者，還親自到宅訪視慰問，被鄰里稱是最有愛的勤勞媽媽，今年在村長推薦下，獲頒冬山鄉模範母親表揚。

    家住宜蘭冬山鄉群英村的吳家淳，年輕時和丈夫相愛結婚，未料丈夫在37歲時因故離世，那年她才35歲，喪夫頭2年先靠著微薄存款，安頓需要照料的3名年幼子女，1986年開始到聖母醫院工作，一肩扛起母兼父職的重任。

    3名子女在她細心照料下，1家4口胼手胝足，當年靠著每月7500元的收入生活，隨著兒女長大，吳家淳也逐漸卸下重擔，2013年屆齡退休，先後在醫院、社區擔任志工，為了照顧孫子、孫女，全心投入社區志工迄今，雖已76歲高齡，但訪視慰問等工作，依舊走在所有人的前頭，成為鄰里佳話。

    吳家淳說，感謝一路有許多人的陪伴跟支持，子女們也都很爭氣，分別開公司、在大企業上班及從事教職工作，讓她很放心，這次能獲表揚感到相當意外還一直推辭，因為覺得優秀偉大的媽媽很多，守護子女就是母親的天性。

    冬山鄉長林峻輔說，母親節將至，期望透過表彰對所有模範母親表達最誠摯的敬意，這次鄉內共表揚24人，吳家淳還獲公所推薦，將再接受宜蘭縣政府表揚，感謝所有媽媽對子女、家庭及社會的付出，有您們真好。

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