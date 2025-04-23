南市母親節表揚57位名單出爐 百歲人瑞吳王連照獲選慈暉媽媽

獲選慈暉媽媽表揚的南市百歲人瑞吳王連照全家福。（圖由南市社會局提供）

2025/04/23 12:16

〔記者蔡文居／台南報導〕母親節將屆，為了表揚堅毅、無私奉獻的媽媽，台南市政府舉辦114年母親節感恩表揚活動，並選拔出57位母親代表，名單今天出爐，將於5月4日在南市府永華市政中心公開表揚。其中，百歲人瑞吳王連照獲選慈暉媽媽，為今年最年長者；而東區公所推薦的吳陳秀碧含辛茹苦教養子女，並積極關懷社會，參與社會公益活動，為子女樹立良好的典範，獲選今年的自強媽媽。

市長黃偉哲恭喜並感謝各位獲選的媽媽對子女、家庭及社會的辛勤付出，同時祝福全天下媽媽們母親節快樂。

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南市社會局今天公布今年57位母親代表，分別是由各區公所、後備指揮部、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦，表揚類別分為5大類，其中安南區公所推薦的100歲慈暉媽媽吳王連照為本次表揚活動中最年長的媽媽。

推薦單位及表揚名單如下：

一、慈馨媽媽：家扶基金會台南市南區分事務所－石秀菁、家扶基金會台南市北區分事務所－楊又安。

二、慈萱媽媽：南市聽障體育運動協會—郭惠珠、南市腦性麻痺之友協會—李施瑞娟、南市智障者福利家長協進會—曾薰嬉、南市慈光身障協會—陳美吟、南市身心障礙者體育協會—薛秀霞、南市聲暉協進會—何素真、南市復健青年勵進會—楊碧玉、南市癲癇之友協會—柯美玉、南市心智障礙關顧協會—林宜靜、南市慈光心智關懷協會—方淑瑜。

三、原住民Ina（伊娜/媽媽）：南市府原民會－潘美會、楊秀玉、許雅麗。

四、自強媽媽：東區區公所─吳陳秀碧。

五、慈暉媽媽：南市後備指揮部─呂陳氣、曾張秀麗，龍崎區─黃林淑，北門區─曾翠娥，東山區─尤胡玉棗，左鎮區─車金盞，新化區─陳李惠美，歸仁區─劉秀祝，學甲區─李陳枚，鹽水區─王李孟桃，佳里區─呂姜秋月，關廟區─吳秀蘭，官田區─王林綿，安平區─洪月里，南區─邱阿桂，後壁區─周李碧女，麻豆區─李謝妙，六甲區─楊林月娥，南化區─張嚴貴英，將軍區─吳碧梅，新市區─黃張月霞，七股區─黃霨潾，新營區─童愛惠，柳營區─陳盧老也，中西區─戴玉蘭，玉井區─葉許伴，安南區─廖綿、吳王連照，安定區─周月女，北區─曾美玉，善化區─林李閱絲，東區─蔡羅春梅，山上區─方凃烏甜，白河區─陳沈金蓮，永康區─盧麗卿、蔡梨花，下營區─陳金葉，仁德區─鄭素香，西港區─黃曾春圓，楠西區─朱桃，大內區—王郭錦雀。

南市百歲人瑞吳王連照獲選慈暉媽媽。（圖由南市社會局提供）

吳陳秀碧含辛茹苦教養子女，並積極關懷社會，參與社會公益活動，為子女樹立良好的典範，獲選今年南市自強媽媽。（圖由南市社會局提供）

吳陳秀碧獲選今年南市自強媽媽。（圖由南市社會局提供）

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