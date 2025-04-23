花蓮黑熊遭打死 林保署還原：黑熊逼人需開槍自衛

花蓮卓溪鄉中正部落有台灣黑熊出沒，因吃掉多隻雞犬引發部落人心惶惶，農業部林保署花蓮分署組巡守隊，21日晚間遭遇，為求人員安全，只能開槍，黑熊搶救不治。（林保署提供）

2025/04/23 13:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕花蓮縣卓溪區因有台灣黑熊出沒，在山區養雞場、工寮吃掉多隻雞犬，21日晚間遭遇農業部林保署花蓮分署的巡守隊，遭槍擊致死；林保署澄清，開槍者為分署森林護管員，因黑熊正在捕食家犬，經喝斥無效後還朝巡守隊人員靠近，並作勢攻擊，為了保護人員安全，當下即開槍自衛。

林保署今（23日）透過QA說明，還原黑熊槍擊事件，澄清開槍者為森林護管員，因花蓮分署為因應黑熊侵擾，由玉里工作站職員及森林護管員組成巡守隊進行巡護與驅趕，21日晚間因發現黑熊正在捕食家犬，經喝斥無效後還朝巡守隊人員靠近，並作勢攻擊，巡守隊員之一的森林護管員為了保護人員安全，當下即開槍喝阻自衛，以確保安全。

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至於為何配獵槍？林保署回應，該大公熊體重高達百餘公斤，近期多次接近部落，且已習慣於掠食犬隻，經數次驅趕均無遠離跡象，林業保育署考量部落居民及巡守人員生命財產安全，要求執行巡護與驅趕任務的同仁必須攜帶獵槍防身，也提醒於遭遇緊急狀況時須以維護人員安全為優先。

有民眾質疑為何不用麻醉槍？林保署指出，麻醉槍或吹箭涉及麻醉藥品的使用，依法都須由具使用執照的獸醫師在場才能使用，但麻醉劑並非立即就奏效，在短短幾秒的緊急狀況僅獵槍能派上用場。

林保署也指出，該黑熊從吃雞進而吃狗，且已吃了好幾隻，若遇到熊的是老人或小孩，很難預料安全威脅，花蓮分署組巡守隊並非只保護狗，而是要讓人心惶惶的部落居民安心生活；另，山林雖是黑熊的家，但黑熊並非只棲息在山上，隨數量漸多、離人類居住環境會更近。

林保署也解釋，台灣中高海拔森林復育良好，黑熊棲息環境較以往增加，但會成「機會主義」遷移到食物豐富或容易覓食區域，特別是春天低海拔山區更易吸引黑熊光顧，黑熊族群數量日益擴增，個體往淺山甚至平地擴張屬合理現象，目前尚無法估算黑熊數量，根據海拔1200公尺以下出現黑熊頻率增加，估台灣黑熊絕非僅有300到500隻，黑熊目前雖仍列瀕臨絕種野生動物，但已無瀕臨絕種之虞。

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