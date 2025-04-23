接軌國際R129安全座椅標準 立委偕民團促速修檢測標準

靖娟兒童安全文教基金會今與民進黨立委林月琴、蘇巧慧共同舉行記者會，呼籲政府儘速修訂兒童安全座椅檢測標準、強化檢驗量能並加強社會宣導，以守護孩童的乘車安全。（圖由林月琴國會辦公室提供）

2025/04/23 12:35

〔記者謝君臨／台北報導〕有關汽車兒童保護裝置的安全性，目前國際已全面採用更嚴謹的ECE R129安全座椅標準，台灣卻仍沿用已淘汰的ECE R44規範，未來將無法進口新版安全座椅，恐導致新生兒面臨「無椅可用」的危機，加劇事故風險。為此，靖娟兒童安全文教基金會今與民進黨立委林月琴、蘇巧慧共同舉行記者會，呼籲政府儘速修訂檢測標準、強化檢驗量能並加強社會宣導，以守護孩童的乘車安全。

據道安資訊平台統計，民國2020年至2024年間，台灣兒童小客車乘車事故年年上升，去年共造成1395位兒少死傷，較2020年增加達34%，其中降低死傷的關鍵仍為保護裝置。

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靖娟基金會指出，台灣目前使用歐盟已淘汰的ECE R44標準，僅依兒童體重與年齡分級，不僅缺乏側撞測試，在測試中使用的假人也僅能評估胸腔及頭部的加速度，無法全面反映實際風險。反觀歐洲、日本等國家已全面推行ECE R129標準，該標準不僅新增側向撞擊的動態測試；測試能力方面，除可評估頭部、頸部和胸部的重要損傷外，還可檢測腹部壓力等。

靖娟基金會表示，ECE R129標準也改以兒童身高而非體重作為座椅分級依據，能精確對應兒童不同成長階段的乘坐需求，也避免家長因體重差異而選擇不適合孩子的座椅。

靖娟基金會許雅荏執行長表示，近來國際的座椅標準已有所改革，且已全面停止販售及生產舊版ECE R44規範的安全座椅，若台灣遲遲不修標準、不建置對應的實地檢測，未來這些新版座椅將無法順利進口，台灣的新生兒恐將面臨「無椅可用」的困境，加上台灣的兒童汽車乘車事故高居不下，這無非是增加新生兒家庭的風險。

林月琴表示，期待經濟部可以一同為兒童安全展現積極改革，採納歐洲最新的ECE R129安全座椅標準，彌補現行台灣使用的R44標準，在側向碰撞測試以及兒童適用性判斷方面的不足。並強烈呼籲經濟部在積極導入R129標準的同時，更應要求所有市售安全座椅，不論是否符合國際認證，都必須通過國內測試，符合台灣環境與車型條件後才能上市販售。

蘇巧慧說，若能提升台灣兒童安全座椅的標準，並依兒童身高分類座椅，不僅可以增加兒童乘車的安全保護，也能保障台灣相關產業的專業技術，避免劣質品流入市場，希望台灣的規範也能盡快升級，跟上國際趨勢。

台灣玩具暨孕嬰童用品工業同業公會副理事長郭時杰指出，R129不僅納入側撞測試，改以孩童身高分類，更延長後向乘坐時間，能有效提升保護力，以符合最新醫學與交通安全研究。若台灣未及時跟進，不僅影響孩童實質安全，也將限制進口新型產品，削弱產業國際競爭力。

郭時杰也呼籲，主管機關儘速制定與R129接軌的新CNS標準，並將安全檢測設備升級，讓兒童乘車安全擁有國際級的保護標準，以展現對交通安全與未來世代的重視。」

ECE R44安全座椅標準與ECE R129安全座椅標準的差異。（圖由靖娟兒童安全文教基金會提供）

ECE R44安全座椅測試假人與ECE R129安全座椅測試假人的差異。（圖由靖娟兒童安全文教基金會提供）

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