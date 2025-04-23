付費加班就合理嗎？社畜注意 老闆「沒這動作」恐吃百萬罰單

北市勞動局提醒僱主，無論雙方是否同意加班，依照勞基法第83條規定，事業單位應舉辦勞資會議示意圖。圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/04/23 13:04

〔記者劉詠韻／台北報導〕老闆請員工加班，有付加班費就算合法嗎？台北市去年處理勞資爭議調解案共計4506件，並以工資類型爭議（含加班費）占最多數共計1483件；北市勞動局提醒僱主，無論雙方是否同意加班，依照勞基法第83條規定，事業單位應舉辦勞資會議，若忽略該重要步驟，恐吃2萬元至100萬元罰鍰。

北市勞動局表示，凡雇主僱用勞工者，皆須依《勞動基準法》第83條規定舉辦勞資會議，勞資會議由勞資雙方同數代表組成，其代表人數視事業單位人數多寡各為2人至15人；事業單位人數逾百人以上者，各不得少於5人。

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另企業內勞工工時制度形成與變更攸關企業的競爭力與生產秩序，透過工會及勞資會議協商管道，能使勞工充分參與工時彈性安排，有效提供生產力並帶動企業競爭力；雖然30人以下單位，在籌組工會上相較難以發起連署，因此勞資會議的角色對於中小型企業更顯重要。

勞動局續指，按現行勞動基準法規定，延長工時、放寬每月延長工時總時數、2週、4週及8週變形工時、指定行業的輪班制休息時間調整、指定行業的例假日調整等五項措施，若事業單位無工會者，均須經過勞資會議同意後方可實施；例如雇主希望勞工配合加班，卻未事先經過勞資會議同意，即便事後有依法給付加班費，仍屬違反勞動基準法規定，將遭主管機關裁罰。

王秋冬局長呼籲各事業單位，切勿因為現行法令對於無組成勞資會議，或者並未如期開會未直接訂有罰則規定，而忽視舉辦勞資會議重要性，若未經勞資會議開會同意直接實施彈性工時、延長工時等相關措施，依據勞動基準法規定裁罰2萬元至100萬元罰鍰，事業單位應積極審慎處理。

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