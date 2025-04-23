打造弱勢最強後盾！屏東特有物資銀行結合關懷 獨老讚不絕口

東港興和社區結合關懷據點與物資銀行。（記者陳彥廷攝）

2025/04/23 11:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為強化弱勢家庭物資援助，屏東縣政府結合民間慈善團體成立「物資銀行」，其中東港鎮的興和社區物資銀行，透過社區據點的日常活動與社工訪視，讓這裡不只是物資站，更成為全台唯一的創新物資服務據點，精準掌握在地獨居長者與弱勢家庭的需求，讓物資發送不再只是「配送」服務，更是一場從頭了解長者需求的社會關懷行動。

屏東縣政府表示，物資銀行「興和社區」物資站於去年10月成立，由縣府團隊、東港鎮興和社區發展協會及社團法人高雄市慈善團體聯合總會承辦，除物資銀行救助外，也結合獨居老人關懷服務，藉由社工精準評估長輩需求，提供營養品或生活物資，有效達到延緩孤老及弱勢失能，讓屏東社會福利全人服務模式更加綿密。

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社會處表示，興和社區關懷據點是全國第一個將物資銀行與社區據點合作，結合獨居長輩關懷與物資銀行服務的創新據點，透過社區熟悉的人脈網絡與日常互動，讓物資能更貼近實際需求，避免資源重複與浪費。

此外，長輩也能在熟悉環境中更願意走出家門領取生活物資，並參與社區健康、手作課程等活動，延緩失能、促進社會參與。

「送物資從來不只是遞上一袋米、幾包罐頭，更重要的是送到人心裡。」常年服務在地鄉親，並提供居家關懷與送餐的興和社區理事長顏陳珍霞分享，「有時候長者不好意思開口要物資，但社區據點天天見面，就能默默觀察、適時提供。」這樣的服務模式，不只是物資援助，更是人與人之間情感與信任的橋樑。

67歲老翁曾阿順則說，起初他對申請物資感到不好意思，但看到理事長與社工熱心探訪後，也鼓起勇氣提出申請，同時他也感謝縣府的幫助，不只物資周到，社工的服務更是令人感到溫暖。

蘇阿美（化名）阿嬤則是社區據點的資深志工，今年83歲的她笑說，社區就像她的第二個家，每天都會來到據點參加活動，「身體有時累，但時間到了腳就自動走出門」。

社會處表示，東港興和社區物資銀行具有「公私協力、深入在地、深耕關懷」的特色據點，展現出物資服務結合社區據點的最佳實踐教材。

全縣現有設置26處物資服務據點，包含2處總站、15處設於社福中心及原住民家庭服務中心的分站、8處結合社區據點設立的社區站，以及1處物資倉儲中心。未來也將評估其他社區據點導入特色模式，讓物資銀行成為社福政策真正走入人群、送得更準，真正讓社會安全網落實到每一位最需要的人身邊。

東港興和社區結合關懷據點與物資銀行。（記者陳彥廷攝）

東港興和社區結合關懷據點與物資銀行。（記者陳彥廷攝）

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