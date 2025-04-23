金門烈嶼海邊漁筏被指竊佔國有地 國產署移除公告願再溝通勸導

國產署金馬辦事處在了解相關背景後，將烈嶼鄉湖井頭村海邊的公告移除，將再與當地民眾溝通。（讀者提供）

2025/04/23 11:36

〔記者吳正庭／金門報導〕財政部國有財產署北區分署金馬辦事處針對烈嶼鄉湖井頭海邊停泊2艘漁筏，本來將依「竊佔罪」處理，在了解相關背景後，今天前往現場將該「一紙公告」移除，並強調將再與當地溝通，若有違法，也會以勸導為先；縣議員董森堡肯定該處傾聽民意，願協助化解歧見。

烈嶼鄉紅山測段318-2地號海邊4月8日出現1紙公告，指該地號國有土地，有未經許可停泊的漁筏，已涉刑法竊佔罪，限行為人4月30日前自行移除，否則將研議「逕為妥處」。公告並指出：「倘有地上物出面主張權利者，本辦事處將研議以竊佔刑責移送法辦，並依民法規定追收相關不當得利。」

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公告一出，長期觀察海洋生態的臉書「烈嶼映象」直批「這是一個怎麼樣鴨霸的政府？」指該處原本是漁民出海、停泊漁船的港口，卻被國有財產署1紙公告禁止停泊漁筏，違停者還涉刑法竊佔罪嫌，讓人不堪。網民更批，蠻橫的用詞更叫人憤慨。

「烈嶼映象」指出，該地緊鄰早期的軍事蚵管哨，是過去軍管時期政府指定合法漁民下海作業口岸。網民質疑，該公告未考量實際使用歷史與現況，1紙公告不僅是封死傳統出海口，更形同切斷居民與大海、與生計之間的連結。

當地民眾指出，自1949年國軍退守金門，兩岸敵對使得海岸線全列為軍事管制區，該地也被納入軍事封鎖線內；後來雖陸續開放土地登記，部分居民缺乏資訊，誤信自有土地無需登記或無力負擔相關稅費而錯失登記時效，導致土地被登錄國有。

董森堡說，國產署依土地法將未在時效申請登記視為無主土地而登記國有，雖是依法行政，卻於民眾財產受損甚巨，現行法令規定及制度執行都有待檢討修正。

國產署金馬辦事處表示，配合交通部航港局中部航務中心3月底實施「金門地區無籍船聯合查緝」，發現該段土地放置2艘漁筏，國產署依法在該國有土地張貼公告，請行為人自行清除。不過，在接獲相關輿情反映後，執行的方式及時間點還有待商榷，決定將公告移除，先與地方溝通，再與航港局等單位研議辦理。

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