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    融合信仰、藝術與公益 金山二媽回娘家4/26啟動

    2025金山二媽回娘家系列活動融合信仰、藝術與公益宣告啟動。（記者翁聿煌攝）

    2025金山二媽回娘家系列活動融合信仰、藝術與公益宣告啟動。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/23 11:15

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市2025年北海岸傳奇媽祖文化祭將於26日啟動，一路延續至5月13日，金包里慈護宮董事長游忠義表示，期間安排多場精彩活動，包含遶境體驗、街頭藝文、母親節公益捐血、在地美食與國際文化交流，規模再創新高，誠摯邀請全台民眾熱情參與。

    新北市副市長劉和然參加北海岸傳奇媽祖文化祭宣傳活動，他表示，媽祖信仰代表著庇佑與慈悲的精神，每年依照傳統年例，於農曆4月16日最大潮退時，信眾從金山步行恭請金包里二媽返回野柳媽祖洞，這不僅是北海岸宗教盛事，更是推動在地文化觀光、凝聚向心力的重要節慶。

    游忠義表示，今年文化祭推出2種遶境行腳方案，包含「心靈行腳」與「隨轎行腳」2種報名選擇，「心靈行腳」報名費200元，民眾可獲得祈福毛巾與小神衣，並登記造冊，隨媽祖遶境出巡；「隨轎行腳」方案報名費700元，提供升級版行腳裝備2.0，內含帆布背包、文創帽、POLO衫、毛巾、小神衣、點心券、餐券與祭典入園券等好禮。報名者還可現場參加限量媽祖聖杯抽獎，總數200個，為整段遶境旅程增添儀式感與祝福意涵，今年首度開放國際友人報名參加「36執事執法仗」體驗活動，邀請世界各地的朋友一起參與。

    民政局長林耀長表示，媽祖文化祭於5月11日母親節當天舉辦「熱血永在」捐血活動，成功捐血250cc者可獲得限量文創帽與小神衣或媽祖金幣一份，捐血500cc者再享雙倍好禮，數量有限，送完為止。

    今年持續辦理「集章換壓轎金」活動，參與者只要完成金包里慈護宮、野柳保安宮、東澳朝天宮與漁澳順天宮四宮廟指定章戳收集，當天即可返回慈護宮兌換由媽祖加持的壓轎金，象徵平安如意。

    新北市副市長劉和然（右二）參加2025金山二媽回娘家系列活動融合信仰、藝術與公益宣傳活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長劉和然（右二）參加2025金山二媽回娘家系列活動融合信仰、藝術與公益宣傳活動。（記者翁聿煌攝）

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