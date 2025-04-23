花火節執勤添利器 馬公城隍廟贈警反光背心

財團法人馬公城隍廟，捐贈澎湖縣政府警察局反光背心。（記者劉禹慶攝）

2025/04/23 11:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人澎湖馬公城隍廟即將舉行澎湖縣遶境祈福遊行，仰賴警方派員維持交通秩序，加上花火節即將升空，馬公星空更為燦爛，都增加警方夜間勤務負擔，城隍廟有感於警方執行各項勤務之需要，今（23）日慷慨捐贈警察局反光背心500件，以增進員警執行交管勤務的安全，澎湖縣議長陳毓仁則到場見證，慰問員警辛勞。

城隍廟董事長顏嘉弘偕董、監事們表示，鑑於澎湖縣即將到來的2025年澎湖國際海上花火節及廟宇遶境等大型活動，常需出動大批警力維護交通順暢與安全。尤以花火節期間夜間執勤之安全措施更需加強保障員警夜間執勤安全，特於今（23）日與澎湖縣議會議長陳毓仁在澎湖縣政府警察局舉辦捐贈儀式，以表達財團法人澎湖馬公城隍廟對於警察局的支持。

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警察局長林温柔表示，特別感謝財團法人澎湖馬公城隍廟董事長顏嘉弘暨全體董、監事平日給予警察工作的協助與支持，日後將持續工作熱誠，全力維護澎湖治安、交通秩序，提供民眾最優質的生活與旅遊環境，並廣納各方建言，作為警政工作執行參考依據，在警民合作下，共同營造幸福菊島的願景。

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