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    屏東縣老舊住宅拉皮、維修補助6/30截止 最高可補助一半工程費用

    大樓外牆磁磚剝落，可向內政部提案爭取補助。（屏東縣政府提供）

    大樓外牆磁磚剝落，可向內政部提案爭取補助。（屏東縣政府提供）

    2025/04/23 11:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕為加速推動都市更新、維護老舊建築居住品質，屏東縣政府受理老舊住宅拉皮、維修補助，今年受理申請補助期限到6月30日截止，自主都更規劃設計費用每案80萬元起，工程費用最高可補助一半。

    縣府城鄉發展處表示，近來地震頻繁、氣候變化急遽，老舊建築外牆磁磚容易發生剝落意外，造成財損及人身安全疑慮，而為鼓勵民眾進行居住環境改善，內政部針對合法屋齡20年以上的建築物，提供整建維護（外牆拉皮）補助費用項目包含「自主都更規劃設計費」及「整建維護工程費」，114年度受理申請補助期限將於6月30日截止，有需要的社區要把握時間，向縣府提案。

    城鄉發展處說明，「自主都更規劃設計費」每案補助新臺幣80萬元起，「整建維護工程費」的實施項目則包含外牆立面與屋頂突出物修繕、拆除老舊招牌、違建或突出外牆面之鐵窗、空調外部管線整理與美化等，最高可獲總工程經費50%補助，申請細節，可到「屏東縣政府自主更新專區」查閱，或向城鄉發展處都市計畫科聯絡（08）732-0415分機3332。

    老舊住宅更新整建，可向政府申請補助。（屏東縣政府提供）

    老舊住宅更新整建，可向政府申請補助。（屏東縣政府提供）

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