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    從傷痛中覺醒！ 中市調解委員蘇雪雲用正義回應童年陰影

    蘇雪雲（右）因曾承受不公義，擔任豐原區調解委員會委員後，用心為弱勢爭取權益。（法制局提供）

    蘇雪雲（右）因曾承受不公義，擔任豐原區調解委員會委員後，用心為弱勢爭取權益。（法制局提供）

    2025/04/23 10:53

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區調解委員蘇雪雲，因幼時看到家人遇難受委屈，權勢凌駕法律，正義被踐踏，開始對社會公義產生質疑，30年後，在朋友鼓勵下成為調解委員，她時時提醒自己要為社會公義而戰，讓調解成為社會公義的橋梁。

    台中市法制局長李善植表示，蘇雪雲的溫馨故事，勵志感人，也時時提醒身在公部門的人，不忘自己為民服務和修行的方向。

    30多年前，石岡水壩往豐原的路上發生一起嚴重的死亡車禍，蘇雪雲的父親騎機車撞上在轉彎處違規停車的轎車，當場身亡。

    家人陷入悲痛中，不知如何面對突如其來的意外，因沒有相關法律知識，家人只能依賴親友協助與肇事方協商。

    蘇雪雲說，肇事方是公家機關的高層，對方得知父親的侄子剛考取公務人員後，竟透過權勢人物施加壓力，威脅家屬若不接受不公平的賠償條件，就會影響侄子的仕途。

    蘇雪雲說，母親是善良、重情義的女人，不願意因為這場悲劇影響親戚的前途，只能選擇妥協，讓事件草草落幕。

    但這起事件深深烙印在蘇雪雲年幼的心裡，她原本相信法律是維護公平正義的存在，卻看到權勢凌駕法律，正義被踐踏，讓她感到心寒，從那時起，她開始對社會公義產生質疑，並對地方勢力心生畏懼。

    30年後，她偶然得知豐原區調解委員會正在遴選女性調解委員，她心想「有權有勢的人總能輕易解決問題，哪還需要什麼調解委員？」

    好友鼓勵她說「妳不是最有正義感的人嗎？妳不是一直想為弱勢發聲嗎？如果妳真的希望社會變得更公平，就該成為調解委員，讓更多人獲得應有的公道。」

    蘇雪雲深思數日後決定參選，獲得台中地方法院與台中地檢署的肯定，正式成為調解委員。她說從那一刻起，自己發誓，無論面對什麼樣的壓力，都要秉公處理，絕不讓類似父親的悲劇再次發生。

    民國109年，蘇雪雲剛任調解委員不久，就遇到一件對抗權勢的調解案，「這一幕與當年父親的案件何其相似！」最後她為弱勢一方爭取到應有的賠償，對方後來遇到她，還當面向她道謝。

    蘇雪雲說，她和家人曾因權勢而無助，飽受不公的對待。正因如此，更能理解每一個弱勢者的痛苦，也更加堅定地站在他們身邊。

    蘇雪雲表示，現在她不再害怕權勢，也不再懷疑法律的公正，深信只要有人願意堅持正義，公平就不會只是口號，而是可以真正實現的價值。

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