桃園捷運綠線明年第1階段通車 列車7月上主軌道動態測試

市長張善政23日主持市政會議表示，捷運綠線正在進行列車動態測試，日前他也親自試乘一小段。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/23 10:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首條自辦的捷運綠線明年即將第1階段通車，從機場捷運坑口站通車至G11站藝文特區站，首列列車去年底運抵北機廠，市長張善政今（23日）主持市政會議表示，綠線列車正在測試軌進行動態測試，日前他也親自試乘一小段，現勘列車與號誌搭配是否順利，預計7月開上主線軌道進行動態測試。

張善政表示，綠線首列列車抵達後要進行靜、動態測試，靜態測試主要在不開動下測試列車的各種功能，接著進入3個階段動態測試，第1階段列車在北機廠測試軌低速行進，確認基本性能，3月底已完成，目前正在進行第2階段號誌系統測試，確認功能穩定後再整合列車，於測試軌上進行全自動、半自動、遠端手動及列車定位等功能，日前他親自試乘一小段，並邀負責軌道號誌系統的德國西門子及列車廠商韓國現代樂鐵公司參與，現勘列車與周邊號誌搭配是否順利，此階段測試將持續到6月底。

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張善政表示，7月列車將開上主線軌道進行第3階段動態測試，屆時民眾就可看到列車在軌道上行進，相較於測試軌低速約20公里行進速度，主線軌道直線路段可做急速測試，更可檢視列車的穩定度。

捷工局表示，綠線全長27.8公里，跨越大園、蘆竹、桃園、八德等行政區，沿線設置21個車站，其中，地下10站、高架11站，主線17個車站已完成命名，規劃明年第1階段從機捷坑口站通車至G11站藝文特區站，2028年延伸通車至G08站景福宮站，2030年主線全線通車。

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