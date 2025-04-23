台東鯉魚山長鬃山羊遭流浪狗圍困5小時 竄進林中消失

羊狗對峙5小時。（記者劉人瑋攝）

2025/04/23 10:48

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東鯉魚山上的長鬃山羊原本只是傳聞，在許多人拍下影片後成了事實，山羊也從「傳說中的山上神獸」被證明是流浪狗口中的獵物，甚至傳聞本有2頭羊，如今一頭已被狗群咬死，今天凌晨4時又上演群狗圍殺，受困的山羊在峭壁上跳躍、繞圈，最後竄進林中，尾隨的狗群隨之消失於樹林，最終雙雙不知其蹤。

其實鯉魚山上的山羊每每現身時，都是在命懸一線之際，皆是被狗圍困於峭壁才被民眾拍下。民眾表示，今天清早4時就聞犬吠大作，這才發現在正氣路109巷、台東馬偕醫院對面的峭壁上又出現山羊，6隻流浪狗各據山羊的上坡與對面，皆因地勢影響、狗群無法靠近，而山羊僅立於一塊突出的礫石，雙方呈現「敵不動、我不動」。

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任憑野狗亂吠，山羊也只是好整以暇、偶爾理其毛皮，與山羊水平相據的狗群以一小山溝對峙，野狗往往進逼踩入便易不穩、恐有墜谷之虞，因此也只能相距近2公尺。民眾表示，山羊都和野狗玩「馬拉松」，看誰撐得久，至少更需要飲水又狂吠的狗會更易撐不住。

只是這次狗群似乎沒那麼輕易離去，山羊見後方無狗、伺機轉身躍下坡，群狗追上後，想不到山羊又從狗群頭上躍去，接著縱橫山壁，在崎嶇的坡面繞圈跑跳、甩開群狗，此時已傳出重物摔倒、野狗哀鳴聲，研判已有野狗摔倒掛彩，而山羊仍是一路狂奔進入樹叢，剩下的狗群也一路狂吠跟隨入林，羊、狗隱身綠海。

狗群圍困山羊總計約5小時，但山羊瞬間逃跑快速擺脫群狗，待縣府動保人員抵達，羊、狗皆已逃逸，縣府人員表示，會再請相關單位設法逮狗。附近居民表示，野狗一日不除，山羊就多一日危險，已經有一頭山羊近期消失，推測可能已遭野狗毒手，但會餵狗的也是這裡附近的居民，實在十分頭痛。

山羊躍下再逃。（記者劉人瑋攝）

山羊再度受困。（記者劉人瑋攝）

山羊從群狗頭上凌空躍過。（記者劉人瑋攝）

山羊差點被咬，驚險逃離。（記者劉人瑋攝）

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