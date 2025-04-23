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    春日精靈「白花三葉草」降臨新北大都會公園

    新北市大都會公園的春日精靈「白花三葉草」正盛開。（記者翁聿煌攝）

    新北市大都會公園的春日精靈「白花三葉草」正盛開。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/23 10:26

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市大都會公園迎接春天，廣闊草地換上一片浪漫迷人的色彩，無數朵小巧的「白花三葉草」正熱鬧綻放，民眾漫步其中，更能感受到春天的浪漫，白花三葉草為豆科菽草屬植物，植株型態為匍匐性多年生草本，花期為3至8月，4月為白花三葉草盛開的季節。

    高灘地工程管理處長黃裕斌說，白花三葉草猶如草地上的可愛精靈，讓人感覺是純潔、幸福的象徵，白色花朵以及充滿生命力的綠葉，歡迎市民朋友漫步在新北大都會公園的草地上，感受著柔軟的草地和清新的空氣，無論是自拍或是與朋友合影，都能留下充滿詩意的畫面，搭配著辰光橋和熊猴森樂園，讓整個公園都散發著活潑氣息。

    黃裕斌邀請市民朋友，在春天來新北大都會公園走走，欣賞由白花三葉草點綴的春日美景，公園內還有像是熊猴森樂園、樂遊天地、羊咩咩的家等適合闔家大小出遊的遊憩設施，能讓大家和親朋好友度過一段輕鬆愉快的時光。

    民眾前往幸福水漾園區，可搭乘捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站，或是桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。

    也可搭乘公車227、264、640、986至捷運三重站下車，或自行開車：從台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路（往新莊方向）直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

    國道1號（中山高速公路）於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

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