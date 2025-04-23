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    一早大雷雨攪局 新北國道、快速道路多處壅塞

    新北市一早受大雷雨攪局影響，國道、快速道路及各地交通出現壅塞，新北市警察局、蘆洲等各分局，呼籲用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一早受大雷雨攪局影響，國道、快速道路及各地交通出現壅塞，新北市警察局、蘆洲等各分局，呼籲用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/23 10:20

    〔記者吳仁捷／新北報導〕中央氣象局上午8時9分針對新北市等7縣市發布大雷雨即時訊息，新北市國道、快速道路及平面道路多個路段壅塞，包括中山高、台65線、台64線、中山高、福爾摩沙高速公路等多個路段都傳出壅塞，目前部分區域仍有間歇大雷雨，警方呼籲用路人留意雨天行車安全。

    今天一早天氣不穩定，新北市板橋、蘆洲、五股各地不時颳風、雷雨，打亂通學、通勤人潮，各地交通都打結，從上午7時許，警方、行控中心陸續獲報，受大雨、濃霧影響造成壅塞，到9時許中山高速公路雙向31到33K，五股轉接道到五股交流道間路段，傳出因大雨、濃霧壅塞，車潮塞在車陣中。

    警方另獲報，台65線北上路段，陸續傳出土城往板橋車多，車速僅20K到40K、新莊二至五股交流道、板橋二出口等路段車多；台64線東向，五股二出口往三重也是車多，五股二往三重方向，下光復路匝道、及下新店方向，都出現車潮壅塞。

    平面道路部分，三重區力行路一段菜市場周邊車多、三重區三和路三段、後竹圍街口道路未淨空壅塞；淡水區關渡大橋傳出機車與轎車事故，佔用內線，造成後方上橋處回堵。

    新北市一早受大雷雨攪局影響，國道、快速道路及各地交通出現壅塞，新北市警察局、蘆洲等各分局，呼籲用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一早受大雷雨攪局影響，國道、快速道路及各地交通出現壅塞，新北市警察局、蘆洲等各分局，呼籲用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

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