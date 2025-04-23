高雄港過港隧道2年被撞毀3組限高門架 港務公司出招防範

高雄港務分公司斥資1500萬元，建置「超高車輛示警系統」。（高雄港務分公司提供）

2025/04/23 10:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港過港隧道近2年發生3起超高車輛撞損門架設備案件，為防範類似案件再度發生，高雄港務分公司斥資1500萬元，建置「超高車輛示警系統」，預計今年中旬開工，明年底完工。

高雄港務分公司指出，這套系統在隧道兩端的「超高車駛離車道」前150公尺至400公尺，設置光達式偵測掃描器及車牌辨識AI系統，在偵測超高車輛時，搭配閃光警告喇叭提高用路人注意、新設紅燈警示號誌管制車流、資訊可變號誌顯示超高車輛違規事件，告知用路人隧道管制通行並顯示違規車輛車牌，後續車流停止後，由隧道兩端常駐保全人員，引導超高車輛駛離車道，交付警方處理。

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高雄港務分公司表示，高雄港過港隧道是台灣唯一的海底隧道，也是高市前鎮區與旗津區唯一的聯絡道路，隧道位於航道水面下14.2公尺，全長1550公尺，通行車輛限高4.6公尺，每日通行車輛約8000輛，必須維護隧道安全使用及用路人安全。

高雄港務分公司斥資1500萬元，建置「超高車輛示警系統」。（高雄港務分公司提供）

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