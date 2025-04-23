石虎路殺去年50起創新高！南投今年已4起

全台去年石虎路殺高達50起破紀錄，南投集集鎮省道近日驚傳石虎遭路殺爆頭死亡，累計今年南投縣已有4起石虎路殺。（農業部生多所提供）

2025/04/23 09:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕瀕臨絕種的保育類野生動物石虎，去年全台有50起路殺案例，創歷年新高紀錄，南投集集鎮省道台16線，本月20日再傳石虎遭車輛撞擊頭部輾斃，累計南投縣今年已有4起石虎路殺，與苗栗縣4起並列第一；農業部生物多樣性研究所（簡稱生多所）表示，石虎棲地與人類活動高度重疊，呼籲開車應依速限行駛，避免煞車不及造成路殺憾事。

生多所石虎研究團隊指出，該石虎遭撞斃的地點，位在集集鎮往水里鄉的省道台16線上，該路段相當寬敞，並非視線不佳的彎道，不排除是車輛夜間行駛時，未注意到路過的石虎，才會不慎撞上致死，該石虎已是成體、並非幼獸，且身上有頸圈，代表是經繫放的研究個體。

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至於去年全台通報50起石虎路殺創歷年新高，石虎研究團隊說，除了與道路開發、用路人的開車習慣有關之外，這幾年民眾對石虎的認識提高，以致路殺通報增加也有關係。

不過，石虎棲地因和人類活動範圍高度重疊，若民眾開車不注意，或夜間視線不佳，以及未依速限行駛等，很容易會忽略路過的石虎，或煞車不及造成路殺。

團隊表示，今年南投、苗栗縣各有4起石虎路殺，加上彰化縣的1起，全台已累積9起石虎路殺，有關南投集集的省道石虎路殺案，後續將與公路單位，針對該路段的告示牌，以及保護動物的道路設施與生態廊道進行會勘與改善，並呼籲用路人注意車速，防止路殺發生。

南投集集鎮省道發生石虎遭路殺爆頭死亡，累計今年南投縣已有4起路殺，與苗栗縣的4起並列第一。（農業部生多所提供）

南投集集鎮省道台16線發生石虎遭路殺死亡，後續將進行石虎告示牌與道安設施會勘，避免路殺事件發生。（記者劉濱銓攝）

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