海大附中成立「漁電共生」水產養殖技術科 全台第一家5月招生

海大附中已獲核准開設「漁電共生」實用技能班，舉辦「漁電共生」講吸引許多技職學生參加。（記者盧賢秀攝）

2025/04/23 09:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「漁電共生」養殖是近年新興的綠能科技養殖，利用科技技術、智能設備來降低養殖戶的成本。國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（簡稱海大附中）教育部日前已核定開設「漁電共生」水產養殖技術科，這是國內第一所設置「漁電共生」科系的學校，今年開始招生。

海大附中表示，「漁電共生」水產養殖技術科，今年5月開始受理報名，將招收32名學生。

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海大附中邀請星源漁業的總經理張東昇舉辦「漁電共生」專題演講，吸引水產養殖科、食品科、海洋科學班等，對水產養殖與綠能產業有興趣學的學生參加。

張東昇表示，政府2016年政府提出「非核家園」政策，政府和業者開始推動「太陽能＋水產養殖」的雙贏模式，在漁塭上架設太陽能板，不影響魚、蝦等水產養殖，以結合科技與綠電，提升養殖環境與效率，降低養殖戶的養殖成本。

張東昇表示，傳統養殖需要經驗累積，同時受颱風等氣候影響大，現在漁業可以利用AI智能設備及數據分析，讓漁民掌控水質、管理飼料、觀測魚蝦的健康狀況，甚至還有小氣象台，可以預防強降雨等氣候變化對漁塭的影響，水產養殖與綠能科技雙贏。

未來，養殖業是技術活，不分年齡或性別，他希望年輕人可以投入綠能科技的養殖業。

海大附中邀請星源漁業的總經理張東昇（右三）舉辦「漁電共生」專題演講。 （記者盧賢秀攝）

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