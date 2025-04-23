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    防路口轉彎處打滑 高雄今年將完成70處寬頻孔蓋下地

    前金區自強二路與民生二路東南側路口孔蓋，施工前照片。（工務局提供）

    前金區自強二路與民生二路東南側路口孔蓋，施工前照片。（工務局提供）

    2025/04/23 08:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為保障行車過彎安全，減少車輛打滑事件，高雄市工務局今年第一季已完成10處易肇事路口轉彎處的寬頻孔蓋下地，預計於今年底前完成改善70處。

    高雄市工務局長楊欽富表示，市區交通流量增加，加上近年氣候變遷帶來的強降雨，一遇雨季，孔蓋周邊容易積水，增加車輛打滑風險。

    為解決此問題，高雄市工務局今年起啟動「路口轉彎處寬頻孔蓋下地專案」，優先針對易肇事路口，透過孔蓋下地，改善道路平整度，以系統性方式逐步擴展至全市各重要路口。

    工務局將就權管的寬頻孔蓋率，先進行下地工程，今年下地目標為550座，其中，擇重要易肇事路口70處優先改善，如前金區自強二路與民生二路東南側路口、三民區博愛一路287號右側路口、前金區成功一路與民生二路西南側等孔蓋都已完工，也盼其他管線單位跟進，以保障用路人安全。

    陳姓同學說，地面孔蓋改善後，騎腳踏車上學比較不害怕跌倒；劉姓機車騎士也表示：寬頻孔蓋下地後，確實能減少過彎打滑的疑慮。

    工務局道路挖掘管理中心強調，施工期間請市民配合，將縮短施工時程，把影響降至最低。

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