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    31萬香燈腳5/1伴粉紅超跑起駕 大甲警方公布交管路線

    大甲警方公布交管路線圖。（大甲警分局圖供）

    大甲警方公布交管路線圖。（大甲警分局圖供）

    2025/04/23 08:42

    〔記者張軒哲／台中報導〕白沙屯媽祖北港進香預計5月1日在苗栗縣通霄鎮起駕後，緊接將進入台中市大甲區，由於今年度參與進香報名人數已突破31萬人，創歷史新高，大甲警分局今日指出，為維護進香秩序，部署警力沿路疏導交通，並呼籲用路民眾儘量使用替代道路，避免在大甲地區受塞車之苦。

    大甲警分局分局長謝建國表示，白沙屯媽祖進香的特色，在於沒有固定路線，在進入本轄大甲區後，可能選擇省道台1線或台61線為主要行進路線，為維護行人安全、確保車流順暢，在交通疏導措施部分，雖未實施嚴格交通管制措施，但警方仍部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，並於沿線各路口機動調度實施交通疏導。

    由於白沙屯媽祖進入大甲區時，極有可能是上下班時段，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，用路人除應遵守警方指揮之外，籲請民眾使用「白沙屯GPS」APP，以即時掌握媽祖鑾轎位置，在媽祖鑾轎進入大甲市區時，若進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然，以免於塞車之苦。

    大甲警分局分局長謝建國呼籲，起駕及回鑾時將有大量香燈腳緊緊追隨媽祖鑾轎，用路人駕駛汽（機）車行經路口時應發揮耐心停讓行人，警方亦將針對未停讓行人、騎（乘）機車未戴安全帽及改裝車等違規態樣嚴加取締，以維護優質交通秩序。

    2025白沙屯媽祖北港進香預計5月1日起駕。圖為去年進香照。（資料照）

    2025白沙屯媽祖北港進香預計5月1日起駕。圖為去年進香照。（資料照）

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