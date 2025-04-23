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    高雄小四女童搶救重傷流浪貓 被讚「動物救援小尖兵」

    陽明國小女童倪欣芸搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，成功保住牠的性命，被讚是「動物救援小尖兵」。（台灣動物緊急救援小組提供）

    陽明國小女童倪欣芸搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，成功保住牠的性命，被讚是「動物救援小尖兵」。（台灣動物緊急救援小組提供）

    2025/04/23 08:36

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陽明國小女童倪欣芸為了搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，提前在校完成功課後，趕赴阿嬤家與鄰居展開救援行動，從白天堅守到黑夜，周旋超過3小時才完成捕捉，交由台灣動物緊急救援小組送醫，成功搶救「小黑」性命，被讚是「動物救援小尖兵」。

    小四生倪欣芸近日發現阿嬤家附近苓雅區林森二路小巷中，有一隻流浪貓「小黑」臉部重傷，右眼睜不開，眼睛上方有外傷明顯腫大，且神情痛苦、精神不佳，病況日趨嚴重。

    倪欣芸說，為了提早到阿嬤家展開救援行動，昨利用下課時間躲在學校角落，偷偷先把當天作業完成，傍晚5時放學後，與家人、鄰居搶救「小黑」。

    由於「小黑」傷口疼痛，不願讓人靠近，多次作勢攻擊，救援行動一度陷入膠著；倪欣芸多次嘗試捕捉未果，但她堅持不放棄，不斷以肉泥和小魚乾等食物，引誘「小黑」博感情，逐漸卸下牠的心防，歷經3個多小時周旋，從白天直到黑夜，終於在家人與鄰居協助下，合力捕捉「小黑」放進提籠，通報台灣動物緊急救援小組，將貓咪送往動物醫院救治。

    倪欣芸說，「小黑」這3年多來都生活在苓雅區林森二路小巷中，因性情溫馴，整條巷子的人都很喜歡牠，與社區和平共存，她近日透過監視器觀察，發現巷中出現另1隻虎斑貓，多次追趕且攻擊「小黑」，她懷疑「小黑」因此受傷。

    倪欣芸全程陪伴「小黑」在動物醫院接受抽血檢查和治療，並仔細聆聽獸醫師講解病情和治療計畫，還不時安撫「小黑乖乖喔！不要怕！」她非常擔心「小黑」的傷勢，表示今天只有半天課，下午會再到動物醫院探視，希望「小黑」能早日康復。

    台灣動物緊急救援小組獸醫團隊今表示，「小黑」約7歲母貓，已節育且剪耳，右眼上方嚴重外傷，周邊組織腫脹；血檢發現感染指數超標，合併有脫水等情況，「幸好及時送醫，否則有生命危險」，經獸醫師初步清創後，目前安排「小黑」住院治療，施打消炎針及輸液補充水分。

    台灣動物緊急救援小組肯定倪欣芸精神令人敬佩，一位小學女生能同情弱勢流浪貓，甚至為了營救流浪貓，從白天堅守到黑夜不放棄，真是「動物救援小尖兵」。

    陽明國小女童倪欣芸搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，成功保住牠的性命，被讚是「動物救援小尖兵」。（台灣動物緊急救援小組提供）

    陽明國小女童倪欣芸搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，成功保住牠的性命，被讚是「動物救援小尖兵」。（台灣動物緊急救援小組提供）

    陽明國小女童倪欣芸搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，成功保住牠的性命，被讚是「動物救援小尖兵」。（台灣動物緊急救援小組提供）

    陽明國小女童倪欣芸搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，成功保住牠的性命，被讚是「動物救援小尖兵」。（台灣動物緊急救援小組提供）

    陽明國小女童倪欣芸搶救一隻臉部重傷流浪貓「小黑」，成功保住牠的性命，被讚是「動物救援小尖兵」。（台灣動物緊急救援小組提供）

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