南投組團參訪日本美星町星空社區 深化台日星空旅遊交流

南投縣政府組團參訪日本岡山縣「美星町星空社區」，交流台日星空旅遊發展經驗，雙方並持國旗合影留念。（南投縣政府提供）

2025/04/23 08:16

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山暗空公園是我國首座通過國際暗空協會（IDA）認證的暗空公園，南投縣政府為推動星空旅遊發展及強化國際交流，近日邀集產學單位，前往日本岡山縣參訪知名的「美星町星空社區」，並拜會岡山縣知事伊原木隆太等日方人員及舉行3場座談會，藉此深化雙方經驗交流，拓展未來觀光合作機會，盼招攬更多日本觀光客到合歡山等地旅遊。

此次訪日行程，同行包括日月潭觀光圈聯盟、南投縣旅館商業同業公會、南投縣觀光協會、南投縣清境觀光協會、日月潭民宿發展協會、東埔溫泉觀光協會、台北市天文協會及國立暨南國際大學等單位人員，拜會了日方岡山縣知事伊原木隆太、井原市長大舌勳及當地重要協會「備中西商工會」會長名合憲司，也吸引了NHK岡山放送局採訪報導。

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南投縣政府觀光處處長陳志賢在座談會指出，縣府持續透過產、官、學、研合作，盼將合歡山暗空公園打造成國際知名景點，已獲得2024天下城市治理卓越獎肯定。合歡山暗空公園的籌設，除了友善當地環境，建構新型態旅遊，也聚集百家星空友善店家，培訓星空導覽解說人才，擴大影響層面。

陳志賢說，這次組團到日本岡山美星町，就是希望加強雙方交流，宣傳合歡山暗空公園，期待吸引更多日本觀光客等國際旅客到訪，同時學習並引進美星町30多年來推行夜間光害管制、各式觀星活動實務運作及暗空社區發展經驗，也邀請伊原木隆太知事等人能率團到南投參訪，進一步深化雙方交流。

南投縣政府觀光處處長陳志賢（左），致贈井原市長大舌勳合歡山星空禮盒紀念品，大舌勳市長當場拿出小望遠鏡擺pose供媒體拍照。（南投縣政府提供）

南投縣訪日團人員，介紹合歡山暗空公園概況及星空旅遊發展經驗。（南投縣政府提供）

南投縣政府組團參訪日本岡山縣「美星町星空社區」，獲NHK岡山放送局採訪報導。（南投縣政府提供）

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