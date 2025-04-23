德國醫生愛台灣！馬培德出英文版中醫書 助台灣提升國際能見度

德國醫生馬培德因愛台灣成「新台灣人」，更出英文版中醫書助台灣提升國際能見度。（圖：中國醫大提供）

2025/04/23 08:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕來台灣18年的德國醫生馬培德，因為愛台灣，6年前取得中華民國國籍，成「新台灣人」，擔任中國醫藥大學中醫學院國際針灸碩士學位學程代理主任及中國附醫中醫內科主治醫師的他，從外籍中醫師的視角編著「中醫古典經絡The Ancient Channels in Chinese Medicine」，藉現代描述的對照，讓讀者可更清晰理解經脈病理，更盼提升台灣中醫教育國際能見度。

馬培德是德國基森大學（Giessen University）博士，在德國已取得西醫執照，因對中醫針灸心生嚮往，遠渡重洋來台灣圓夢學中醫，取得中國醫藥大學中西醫結合研究所碩士學位，再考學士後中醫學系，更取得台灣中醫師執照，目前具大學教師及中醫師雙重身份。

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來台定居18年的馬培德早已台灣化，最愛台灣人的善良與包容價值，因為愛台灣，2019年獲內政部審查通過以高級專業人才在免喪失原有國籍下，取得中華民國籍，成為「新台灣人」。

馬培德說，近年來中醫針灸醫術在全球掀起熱潮迅速流行，吸引越來越多醫師與治療者將這種古老的針刺療法融入正規治療中，也促使針灸受到學術界的關注，其機制與療效被廣泛研究與評估；但許多謎團仍未解開，特別是關於經脈與絡脈如網狀般遍布全身的系統，如何將四肢與內臟精密連結，要解開這些謎團，就須深入了解中醫經典古籍並精確理解其中的術語。

馬培德說，尤其是「黃帝內經」被視作是中醫學思想的基石，在針灸理論與治療方面更具關鍵地位，但包括「黃帝內經」、「難經」等古書中，對經脈系統的精確翻譯極為罕見，讓以非中文為母語的英語中醫從業者形成理解障礙。

加上當代中醫教科書多以現代經脈系統為依據，鮮少回顧數百年來的歷史演變，他決定結合教學與臨床實務經驗，從外籍中醫師的視角，解說古代中醫思想與現代理解之間的關連意涵，編著「中醫古典經絡」，採用古典的中醫典籍內容深入探討，並針對古代對中醫經脈系統的描述，進行精準的英文翻譯，翻譯內容涵蓋主要經脈、經別、絡脈、經筋與奇經八脈等，透過與現代描述的對照，盼讓讀者可更清晰理解演進過程，並深入了解「黃帝內經」中原始的經脈病理。

馬培德說，編著「中醫古典經絡」除盼彌補古代中醫思想與現代理解之間的鴻溝外，更盼藉該書提升台灣中醫教育國際能見度。

德國醫生馬培德因愛台灣成「新台灣人」，更出英文版中醫書助台灣提升國際能見度。（圖：中國醫大提供）

馬培德從外籍中醫師的視角編著「中醫古典經絡」。（圖：中國醫大提供）

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