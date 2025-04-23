04/23 各報重點新聞一覽

昨天為四二二世界地球日，總統賴清德接見環團代表溝通環境議題。（總統府提供）

2025/04/23 06:25

自由時報

關稅談判 賴：採購美天然氣是重點 盼環團支持能源自主、能源韌性

昨天為四二二世界地球日，總統賴清德接見環團代表時表示，因應美國新關稅政策，採購美國液化天然氣是接下來台美雙方關稅談判重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性重要環節，盼得到環團支持。

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1381億預算 政院請立院全解凍 總預算、財劃法修正案 提釋憲

立法院上個月否決行政院所提出的今年度中央政府總預算案、「財政收支劃分法修正案」覆議案，行政院決定聲請釋憲。行政院長卓榮泰昨表示，行政院將提出釋憲；對於在野質疑各部會遲不送預算解凍報告，拖時間下鄉造謠喊窮，卓說，立法院既然這麼急，他已要求各部會全部送出，「請立法院短時間內全部解凍」。

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涉護航台南多處漁電共生案場 前台南議長郭信良 搜索偵訊

橋頭地檢署偵辦綠能貪瀆弊案，查出近年在南台灣快速崛起的三地集團，為投入台南市多處漁電共生案場，找上南市無黨籍前議長郭信良、民進黨籍市議員李偉智等人，涉嫌為其打通關節，檢調昨展開搜索，帶回郭、李及三地集團創辦人鍾嘉村等十多人到案訊問。

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聯合報

藍白領袖攜手反獨裁 朱立倫、黃國昌達3共識

在野領袖峰會昨天登場，藍白達成共同為經濟、民主與司法正義奮戰到底三共識。民眾黨主席黃國昌說，罷免制度淪為少數總統選輸翻桌的工具，民進黨濫用罷免制度，想要重回一黨專政的道路，民眾黨絕不會坐視不管。

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方濟各遺囑 要求墓穴樸實

羅馬天主教教宗方濟各廿一日去世，靈柩廿三日移往聖伯多祿大殿供信眾瞻仰，葬禮訂廿六日舉行。方濟各在遺囑中指定長眠地，表明墓穴要樸實、不加裝飾，銘文只須刻上拉丁文教宗名「Franciscus」。

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中國時報

1381億凍結案 政院轉彎送出

行政院稱114年度中央政府總預算被在野黨聯手凍結1381億元，以致業務窒礙難行，卻遲不向立法院送出解凍報告，遭譏是為「大罷免」添柴火。閣揆卓榮泰22日「髮夾彎」宣示，總預算凍結金額達1381億，已下令各部會將解凍案全部送出，盡速尋求解凍，但也強調有9項解凍條件窒礙難行，因此將針對總預算及《財劃法》修法提出釋憲。

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賴清德赴教宗葬禮 外交部已提出

天主教教宗方濟各葬禮彌撒預訂當地時間26日上午10時，在聖伯多祿大教堂前舉行。美國總統川普等國際領袖將參加，賴清德總統是否出席教宗葬禮？外交部政務次長吳志中22日表示，外交部已向教廷提出，最優先目標是希望總統可以去，「這是我們全力在做的事。」

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行政院長卓榮泰昨表示，今年度中央政府總預算案、「財政收支劃分法修正案」覆議案，行政院決定聲請釋憲。（記者塗建榮攝）

台南市前議長郭信良，涉為漁電共生案場「喬事」，調昨天展開搜索，帶回訊問。（資料照）

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