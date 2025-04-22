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    世壯運足球賽場地挨批 林奕華查看確認改善細節

    台北市副市長林奕華今（22）日查看世壯運足球賽場地迎風河濱公園。（取自林奕華臉書）

    台北市副市長林奕華今（22）日查看世壯運足球賽場地迎風河濱公園。（取自林奕華臉書）

    2025/04/22 23:36

    〔記者何玉華／台北報導〕將在5月世界壯年運動會中，舉辦部分足球賽事的台北市迎風河濱公園足球場，被質疑球門網破裂等設施簡陋，台北市副市長林奕華今（22）實際前往查看後表示，經確認破損的球門非世壯運比賽將使用的11人制比賽球門，雖然賽事不會用到，她也要求必須更新，讓民眾感受到市府對細節的用心，可以放心地投入每一場運動時光。

    林奕華在臉書分享說，自上週起，她陸續抽查世壯運比賽場館的準備狀況，已經看了百齡橄欖球場、台北田徑場、台大綜合體育館的壁球場，今天中午到迎風足球場，現場了解近日外界關注的場地整備情形進行。

    林奕華說，經實地確認，外界所提破損的球門，並非世壯運賽事將使用的11人制比賽球門，而是旁側5人制球門的練習用球網，這次賽事並不會用到，但她還是要求必須更新，已經確認所有要改善的內容，要讓民眾感受到市府對細節的用心，放心投入每一場運動時光。

    她也提到，迎風足球場的設施設備仍在陸續改善中，因為民眾還有練習和比賽的使用需求，所以自5月1日才會全面封場養護；隨後她前往新竹縣第二運動場，持續確認場地設施情形，確保世壯運比賽屆時順利進行。她強調，每一座世壯運場館，一定用最務實的態度完善整備，讓來自世界各地的選手，都能在這次比賽中留下珍貴回憶。

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