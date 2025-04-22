捷運永寧站週五1.5小時等嘸709公車 桃市府協調加開班次疏運

桃市府交通局協調709路線客運業者，平日尖峰加開二班車，週五晚上增開3班車疏運。 （桃園市交通局提供）

2025/04/22 23:31

〔記者黃政嘉／桃園報導〕有桃園市民反映，日前週五下班時間，在新北市土城區永寧捷運站等了1個半小時，遲遲未等到桃園市公車「709」路線返家，經向民代陳情，桃園市政府交通局公共運輸科長林宗漢表示，上週實地勘察後，已協調客運業者，平日尖峰加開2班車，週五晚上固定增開3班車疏運乘客。

「709」路線從平鎮警分局行經龍潭地區至新北市捷運永寧站，是平鎮、龍潭重要通勤路線，交通局指出，「709」含支線核定班次，平日往返合計151班，假日往返合計78班，平均單程每班次載客為30人。

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林宗漢表示，交通局上週四、五已派員到永寧站現勘，「晚間的確有候車人潮」，因此上週五開始，每週一至週五固定增開2班次，晚間6點20分、8點35分從永寧發車，禮拜五晚上再固定增加3班次，紓解週五人潮，此舉已達尖峰8至12分鐘1班，離峰15至30分鐘1班的班距，加開班次後，已大幅舒緩晚上候車人數與時間，不會等超過一班車，另建立監控系統監控人潮，將根據人潮狀況機動派車。

桃園市議員徐玉樹指出，龍潭每天幾十萬人要到台北工作，「709」班次不足問題，他2年前就在議會提案改善，後來持續收到民眾拍照陳情「別候車太久」，顯示交通局根本沒苦民所苦，無法體會龍潭通勤族的辛苦。

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