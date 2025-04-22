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    世界地球日 「小台江20」 寫作接力倡守護河川

    台江親師生發起「小台江20」，展開學習故事策展，自製展具海報。（台南社大台江分校提供）

    台江親師生發起「小台江20」，展開學習故事策展，自製展具海報。（台南社大台江分校提供）

    2025/04/22 23:19

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天「422世界地球日」，也是小台江20歲，親師生特別發起「小台江20」，守護河川寫作接力，親師生展開「啟航20」學習故事策展，以及每個月的「22」日，一人一文，書寫台江流域學習經驗，以小公民之筆，呼籲政府及國人，繼續「種樹築道」、「整治河川污染」，環境變好了，生物自然會找到回家的路！

    海佃國小《小台江》河流讀書會創立2005年4月22日，這一天也是世界地球日，親師生以河為師，愛鄉護水，走讀台江十六寮，倡議守護台江河川，開創台江流域學習的新風氣，曾經榮獲全國十大推動環境保護有功社團。

    小台江領祝員吳茂成表示，每年5月第一星期日，策辦台江水日，從台江沿著嘉南大圳，單車溯源到烏山頭水庫，推動愛鄉護水行動，特別是從守護河川到催生台灣山海圳國家綠道，營造「文化沃土、生態淨地、健康溫馨」的台江故鄉，讓招潮蟹回到學校的校門口，鼓勵更多親師生加入台江流域學習，以小公民的學習力量，復育未來生活家園。

    升上高中的小台江資深水手吳菀淇也說，在小台江這麼多年來，學會許多項行動學習技能，其中成長最多的是寫作思考的能力。李沅澈則表示，今年全中運的「輕艇-輕艇競速」比賽項目，就在山海圳國家綠道進行，顯見持續守護台江河川的堅持，是正確且值得的

    親師生也在指導老師陳彤羚、黃靖雅帶領下，展開「啟航20」學習故事策展行動，以廢紙箱製作小台江騎單車、守護河川的故事箱，以及守護台江河川的壁報故事展。

    黃靖雅說，小台江參與山海圳綠道的創生，守護台灣暗蟬的棲地、見證了招潮蟹重回海佃國小的堤岸，堅持對的事，就能看到改變。

    「啟航20」學習故事策展，學員以廢紙箱製作展覽。 （台南社大台江分校提供）

    「啟航20」學習故事策展，學員以廢紙箱製作展覽。 （台南社大台江分校提供）

    小台江親師生發起守護河川寫作接力。（台南社大台江分校提供）

    小台江親師生發起守護河川寫作接力。（台南社大台江分校提供）

    小台江學員創作活潑鮮明的守護河川海報。（台南社大台江分校提供）

    小台江學員創作活潑鮮明的守護河川海報。（台南社大台江分校提供）

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