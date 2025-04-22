連辦31年 體驗鄭成功登陸4/27鹿耳門盛大登場

鄭成功登陸系列活動將於4月27日在安南區鹿耳門盛大登場。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/22 23:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安南區鹿耳門社區連辦31年鄭成功文史相關活動，今年鄭成功登陸系列活動，將於4月27日在鹿耳門溪口鎮門宮盛大登場，融入鹿耳門歷史和踏尋延平郡王登陸北汕尾島的「歷史第1步」地點尋跡，生動探索開台歷史文化。

台江國家公園管理處副處長賴建良表示，鹿耳社區已連續31年舉辦相關活重，對台江鹿耳門地區的歷史、地理、生態、宗教禮儀都有相當程度地融入，今年活動更別具教育意義，讓民眾重新認識台灣、從心愛台灣。

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往年鹿耳社區舉辦模仿鄭成功登陸活動，吸引眾多民眾朝聖，完成階段性任務後，今年轉型從歷史、地理、生態、宗教儀典等戶外教學，設計鄭成功登陸體驗系列活動，已獲南台科大、中華醫事科大等大專院校學生，和民間社團共同參與，預計200餘人參加，也為今年「府城300」（源自台南在1725年開始興築台灣府城）增添活動盛事。

鹿耳社區理事蔡登進表示，歷年來重現鄭成功登陸活動大都以鄭成功登陸的歷史為主，鹿耳門港自16世紀就被歐洲海事強權國家發現，甚而被荷蘭佔領，因此鹿耳門港是台灣世界文化遺產潛力點，因此希望透過體驗活動，讓更多人知道鹿耳門的歷史、地理、生態、宗教的特殊性，進而有朝一日能成為世界文化遺產。

鹿耳門溪口鎮門宮前的立「府城天險」，昔日為鄭成功登陸地點。（記者洪瑞琴攝）

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