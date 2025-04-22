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    響應世界地球日！ 台灣大哥大號召民眾到家「開Wi-Fi」更省電

    台灣大哥大也號召民眾到家「一指開Wi-Fi」，有效減少能耗，也能延長行動裝置電池壽命。（路透）

    台灣大哥大也號召民眾到家「一指開Wi-Fi」，有效減少能耗，也能延長行動裝置電池壽命。（路透）

    2025/04/22 22:24

    〔記者林志怡／台北報導〕4月22日是世界地球日，台灣大哥大推出「世界地球日減碳挑戰」，完成4項任務中任一項，並在台灣大哥大Facebook官方粉絲團指定貼文留言，就能抽品牌筆記本、原子筆等限量小物，另台灣大哥大也號召民眾到家「一指開Wi-Fi」，有效減少能耗，也能延長行動裝置電池壽命。

    「世界地球日減碳挑戰」包括「極限關燈」（晚上8點與myfone門市同步關燈一小時）、「無塑生活」（一天不使用一次性塑膠）、「低碳飲食」（選擇純植物飲食或當季在地食材）、「零廢棄挑戰」（重複使用、不製造垃圾，減少對原物料的依賴）等。

    台灣大哥大說明，4月22日當天，民眾只要完成任一挑戰、拍照紀錄後，至台灣大哥大Facebook官方粉絲團指定貼文留言就可參與抽獎，也呼籲民眾到家後改用發射功率低、信號傳輸距離短的Wi-Fi，有效減少能耗，鼓勵用戶從日常小改變開始，將減碳行動融入生活。

    此外，台灣大哥大指出，公司旗下的MyCharge電動車充電服務即日起至4月30日推出限時優惠，電動車充電「24小時不限站點」每度優惠6.9元（原價8元），鼓勵更多車主投入綠能出行。

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