「跑動金門秘境探索夕陽跑」開始報名！ 路跑組採用晶片計時

「跑動金門秘境探索夕陽跑」每年獎牌不一樣，是用金門古厝造型為拚圖之一，此為去年古厝「馬背」造型。（記者吳正庭攝）

2025/04/22 22:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，攜手金門縣觀光協會舉辦的「跑動金門秘境探索夕陽跑」將於8月9日下午4點50分開跑，共2500位名額，即日起受理報名，路跑組首度加入晶片計時。縣府教育處長孫麗琪說：「歡迎用腳步探索金門，用呼吸來領略這座島嶼特別的人文氣息。」

「跑動金門秘境探索夕陽跑」邁入第3年，人數由前年的1000人到去年2000人，今年增至2500人，其中路跑組10.6公里提供1300位名額，休閒組6.4公里1200人，起點在金門縣畜產試驗所遊憩區。

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孫麗琪說，今年的賽道首次納入南石滬公園、峰上村天后宮、媽祖雕像等地標，跑者沿途就能在金門東岸夕陽的徐徐微風中，穿梭於各秘境道路上，絕對是一大享受。

金門縣觀光協會理事長周子傑說，「跑動金門」已是金門代表性的品牌，為了讓跑者有儀式感，今年納入晶片計時，讓專業選手參加活動的同時，也能自我紀錄與挑戰。他說，今年摸彩最大獎是市價7萬元的機車1輛，也會把10個最大獎項的摸彩留到最後進行，希望跑者們享受健康、享受摸彩、享受運動，「讓跑者感受到的不只是汗水與速度，而是用腳步去觸碰金門土地的溫度。」

周子傑說，今年在贊助商支持下，獎項比往年多，參賽者每5位就有1位摸得到彩品，「想不中都很難」。此外，活動現場設有金門特色美食市集與文創攤位，每位跑者有50元的園遊券，賽道上也會準備金門在地特色補給品。報名可前往上中華民國路跑協會官網，2500個名額，額滿為止。

金門縣政府教育處長孫麗琪（中）宣布，「跑動金門秘境探索夕陽跑」即日起開始報名。（記者吳正庭攝）

「跑動金門秘境探索夕陽跑」將於八月九日登場，縣府教育處長孫麗琪（左一）說明成績優勝者可獲得桌上的酒品。（記者吳正庭攝）

金門「跑動金門秘境探索夕陽跑」即日起受理報名，主辦單位準備豐富的摸彩獎品。（記者吳正庭攝）

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