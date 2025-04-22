「樋口飯糰」女房東澄清漲租爭議 律師提4大疑點：實在滿頭問號！

女房東22日出面說明風波始末。（記者許麗娟攝）

2025/04/22 22:46

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日台夫妻檔經營的高雄「樋口飯糰」最近爆出租約風波，邵姓女房東疑想漲租不成砸店，消息曝光引發輿論熱議。今天（22日）女房東出面還原雙方糾紛始末，知名律師賴瑩真聽完邵女的說明後，反而滿頭問號，並列出4大疑點。

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針對想違約漲租一事，邵姓女房東今天出面受訪表示，她是以1樓店面月租1萬9800元及5樓兩房1萬5200元租給飯糰店夫妻，全部加起來也才每月35000，租金遠低於附近行情，並非外傳的4、5萬，不過當初簽約時，夫妻口頭承諾若生意做起來有賺錢，就同意讓她調整房租，但沒有像外界說的那樣，想翻倍漲租到8萬這種事。

對此，律師賴瑩真在臉書發文，「我是沒當過房東啦，但是看到這名房東的說明，實在滿頭問號。首先，有賺錢就調整房租，那是表示店家永遠都不能賺錢，否則就要被一直漲房租？第二，店家有把店內營收報表給你看嗎？你怎麼知道人家到底有沒有賺錢？」

「第三，房客同意調漲租金，但沒有說漲多少？哪個房客敢同意這種條件？何不叫房客乾脆簽空白支票給你呢？第四，如果房客真的同意這種條件，那你們都去公證租約了，為什麼不把這條件寫進租約裡？」最後賴瑩真搖頭表示，「感覺房東出面好像引發更多疑問了耶……」

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