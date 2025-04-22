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    高雄美濃龍肚國中原創皮影戲 獲全國特優5連霸

    龍肚國中皮影戲隊在113學年度全國學生創意戲劇比賽，獲創意戲劇特優獎，已是連續5年蟬聯特優。 （高雄市教育局提供）

    龍肚國中皮影戲隊在113學年度全國學生創意戲劇比賽，獲創意戲劇特優獎，已是連續5年蟬聯特優。 （高雄市教育局提供）

    2025/04/22 20:45

    〔記者許麗娟／高雄報導〕113學年度全國學生創意戲劇比賽4月11至27日在基隆市表演藝術中心登場，今年共有166隊參賽，高雄市美濃區龍肚國中皮影戲隊以原創作品「補天記」，榮獲創意戲劇最高榮譽「特優獎」，也是連續5年蟬聯特優。

    龍肚國中皮影戲隊由9位學生組隊參賽，從劇本創作、操偶設計、口白配樂到舞台呈現，皆靠團隊合作完成，作品「補天記」改編自女媧補天神話，將客家文化的天穿日重新演繹，故事講述白狐阿離與善良少年蘇墨的相知相惜，卻因他人偏見導致天穿洪水再臨，最終阿離捨身補天、蘇墨許下守護之願。

    作品將傳說新編、戲劇張力十足，加上整體演出口白、操偶合一等，獲得評審的高度肯定；皮影戲指導老師周崇梅說，這次演出最動人的地方，在於學生真正投入角色情感，他們不只是表演者，更是文化的承載者。

    龍肚國中校長黃翠蓮表示，皮影戲演出需要學生之間互相配合團隊合作，避免手忙腳亂，另外劇本台詞也要清楚不含糊的把台詞唸出來，之後再加入角色的情緒感情，透過每次演練及比賽，可訓練學生語言表達能力，建立學生自信。

    龍肚國中皮影戲隊從劇本創作、操偶設計、口白配樂到舞台呈現，皆靠團隊合作完成。 （高雄市教育局提供）

    龍肚國中皮影戲隊從劇本創作、操偶設計、口白配樂到舞台呈現，皆靠團隊合作完成。 （高雄市教育局提供）

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