走古道戲水！ 大溪頭寮草嶺溪水岸11月串連慈湖兩蔣園區

大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，部分親水水岸綠地完成遊憩去處。（桃市府水務局提供）

2025/04/22 21:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區永福溪，舊名又稱草嶺溪，為大漢溪於石門水庫下游右岸重要支流之一，生態環境豐富多元，且排水流經兩蔣文化園區、北橫驛站等重要人文歷史景點，市府水務局投入4465萬元推動「草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）」，施工改變頭寮步道水岸環境，局長劉振宇今天下午表示，這項配合觀旅局頭竂生態步道修繕工程，利用草嶺溪沿岸護岸公有地開闢親水綠地，預計今年11月完工後，讓民眾親子一邊走古道、一邊戲水，感受親水遊憩樂趣。

水務局長劉振宇表示，過去頭寮步道沿草嶺溪沿線，民眾走古道，卻無法親水、戲水，水務局推動草嶺溪水環境營造頭寮步道工程，結合市府觀旅局頭寮步道改善，活化大溪兩蔣文化園區旅遊景點，如今步道修復完成，該局進行中的草嶺溪水環境營造，未來串連慈湖兩蔣園區及草嶺山打鐵寮古道景點，帶給民眾新的親水藍帶。

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市府觀光旅遊局推動大龍門旅遊帶觀光拼圖，其中大溪區經國紀念館、頭寮陵寢至兩蔣文化園區的頭寮生態步道，過去古道全長1.2公里，觀旅局進行頭寮生態步道工程完成，從經國紀念館沿頭寮步道銜接草嶺溪至牛角南埤河段的水岸約850公尺，流經北橫驛站、兩蔣文化園區等景點。

草嶺溪水環境營造頭寮步道段工程，在前瞻基礎建設計畫水環境建設全國水環境改善計畫補助，總工程經費4465萬元，未來營造草嶺溪約1.4公頃水岸生態棲地，去年9月動工至今，工程進度42％，目前完成0.6公頃水域，預計今年11月完工後，可改善草嶺溪及頭寮生態步道生態環境，滿足防洪需求，提供民眾親子舒適休閒的親水遊憩場域。

劉振宇表示，草嶺溪水環境營造工程包括興建水圳步道、修繕魚梯和跳石步道，恢復原有水圳地景、坑底聚落洗衫坑保留改造，將過去無法親水的沿岸，利用護岸公有地開闢綠地，將荒廢已久的生態池恢復生態棲地，完工後可串連兩蔣園區及草嶺山打鐵寮古道，提供民眾一邊走古道、一邊親水戲水的遊憩新去處。

大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，部分親水水岸綠地完成遊憩去處。（桃市府水務局提供）

大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，部分親水水岸綠地完成遊憩去處。（桃市府水務局提供）

大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，部分親水水岸綠地完成遊憩去處。（桃市府水務局提供）

大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，預計11月完工。（桃市府水務局提供）

大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸沿線示意圖。（桃市府水務局提供）

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