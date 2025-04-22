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    景點再升級！ 桃園大溪舊百吉隧道封園施工至年底

    桃園大溪舊百吉隧道內，仍保有手押台車輕便鐵路，舊時是靠人力推車成為特色。（記者李容萍攝）

    桃園大溪舊百吉隧道內，仍保有手押台車輕便鐵路，舊時是靠人力推車成為特色。（記者李容萍攝）

    2025/04/22 19:50

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區鄰近後慈湖的舊百吉隧道，為早期大溪往來角板山的必經之路，全長約343公尺、寬4.5公尺，後因不符公路需求，於2007年轉型為觀光步道，隧道內設有日治時期架設輕便軌道及代表當時的「台車」模型，可銜接至總督府步道、百吉林蔭步道等古道，順遊周邊景點，為北橫沿線重要休憩節點之一；市府風景管理處爭取交通部觀光署「景點優化體驗加值計畫」補助「舊百吉隧道暨周邊環境改善計畫」，計畫經費約2000萬元，即日起封園施工至今年底，預計明年初開放。

    市府風景區管理處長廖育儀今日表示，改善工程著重優化隧道兩端入口廣場設施、隧道內展示空間更新，包含廣場鋪面修繕、水溝改善、入口意象更新、景觀綠美化處理、涼亭頂棚修繕，以及公廁整修等，以「減量、適量、整合、安全」原則，拆除過多或汰換不良設施，隧道內及周邊部分範圍擴大生態棲地，增加地被植栽、生態解說階梯等，營造水生動物及螢火蟲處所。另於承恩亭旁土地增設停車空間，以改善停車位不足問題。

    舊百吉隧道封閉施工期間隧道北入口既有廁所整修不開放，將設置流動廁所，並維持往百吉林蔭步道木棧道動線供大眾使用；為了市民及遊客安全，風管處籲請遵守工區現場管制公告及配合現場管理人員指揮，請勿擅自闖入工區範圍。

    桃園大溪舊百吉隧道內，仍保有手押台車輕便鐵路，舊時是靠人力推車成為特色。（記者李容萍攝）

    桃園大溪舊百吉隧道內，仍保有手押台車輕便鐵路，舊時是靠人力推車成為特色。（記者李容萍攝）

    桃園大溪舊百吉隧道即日起封園施工至年底。（記者李容萍攝）

    桃園大溪舊百吉隧道即日起封園施工至年底。（記者李容萍攝）

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