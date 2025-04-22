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    台南永康鹽水溪畔「串磚護岸」露出 日本老工法重現水岸

    台南永康三崁店鹽水溪畔露出的串磚護岸。（記者劉婉君攝）

    台南永康三崁店鹽水溪畔露出的串磚護岸。（記者劉婉君攝）

    2025/04/22 21:22

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區三崁店鹽水溪畔，經濟部水利署第六河川分署人員去年發現1段串磚護岸，還有部分脫落的紅磚，每塊上面可看到2個孔洞，有些更留有鐵絲，為日本時代的「串磚」護岸工法，決定原貌保留，結合在地文史，讓更多民眾可以認識這段水文化。

    六河分署在鹽水溪三崁店抽水站旁豎立1面「三崁店水岸縫合導覽地圖」，簡介串磚護岸工法、三崁店抽水站、緊鄰的次生林之外，民眾也可以透過掃描QR Code，了解三崁店的壓路滾輪碑、蔣公堤功德碑、三崁店神社遺址、防空洞群及墨西哥合歡、保靈宮等景點，以及諸羅樹蛙等常見次生林生態。

    六河分署人員指出，串磚護岸工法是日本時代普遍的柔性工法，但因為相當耗工，混凝土普及後，就沒有人在做了。三崁店段的串磚護岸原本被覆土蓋住，因沖刷而露出，去年巡察發現後，認為有保留下來的價值，決定保留現況。

    近年來當地的三民社區積極推動導覽解說活動，六河分局也推動水岸縫合，希望讓民眾到三崁店時，可以一併了解當地的糖廠文化及水文化。

    台南永康三崁店鹽水溪畔露出的串磚護岸，紅磚上有2個孔洞還有鐵絲。（記者劉婉君攝）

    台南永康三崁店鹽水溪畔露出的串磚護岸，紅磚上有2個孔洞還有鐵絲。（記者劉婉君攝）

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