別白跑了！桃園原鄉新溪口吊橋園區 休園維修至年底

桃園原鄉新溪口吊橋園區自2018年1月開放營運以來，成為熱門景點，公所公告即日起休園維修至12月31日。（記者李容萍攝）

2025/04/22 20:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區斥資2億元興建的「新溪口吊橋」，全長303公尺、橋頭高低差23公尺、寬度1.2公尺，是全國最長的懸索橋，自2018年1月開放營運以來，成為熱門景點，復興區公所為維護公共設施安全，確保市民與遊客通行無虞，敲定即日起休園維修至12月31日，或橋梁維修有提前完成維修再另行公告開放時間。

復興區長蘇佐璽今日表示，新溪口吊橋啟用營運7年以來，不僅是復興區的重要觀光資源，更是當地居民日常通行的重要交通設施。公所將持續落實定期檢修與即時應變機制，積極強化橋梁維護工作，確保結構安全，提升使用品質，讓市民與遊客皆能安心通行、放心遊憩；橋梁維修期間，新溪口吊橋將暫時休園進行整理作業。

請繼續往下閱讀...

復興區公所文化觀光所長林翰嶸指出，新溪口吊橋經市府養護工程處委託專業廠商辦理定期檢測發現，全橋主纜索的HDPE（高密度聚乙烯）保護套管出現磨損，且共有11項異常事項，其中「第一個橋面板主鑬索外套管多處破損」一項，因風險評估已達急迫等級，屬高風險，亟需儘速進行修繕，公所啟動後續維護作業，於今年度設計監造標案決標完成後，隨即請設計單位進行研議與評估，決定採取「分階段修復」方式辦理，以兼顧施工安全與整體維護效能。

林翰嶸說，第一階段工程包含橋體上方木製構件的損壞更換與護木塗漆保護作業，以及主索清洗作業，同步確認主鑬索外套管實際受損範圍與損壞程度，作為後續修復設計的重要依據；第二階段工程則將在第一階段清洗與調查作業完成後展開，針對主鑬索外套管及其他受損部位進行必要修復或更換，以確保整體橋梁結構的穩定性與使用安全。

桃園原鄉新溪口吊橋園區自2018年1月開放營運以來，成為熱門景點，公所公告即日起休園維修至12月31日。（記者李容萍攝）

桃園原鄉新溪口吊橋園區自2018年1月開放營運以來，成為熱門景點，公所公告即日起休園維修至12月31日。（記者李容萍攝）

桃園原鄉新溪口吊橋園區自2018年1月開放營運以來，成為熱門景點，公所公告即日起休園維修至12月31日。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法