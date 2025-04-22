桃市府攜手樂天打造寵物友善球場 樂天棒球場寵物專區5月啟用

樂天球場預計在3壘與外野間的區塊打造寵物專區，讓球迷可以帶著寵物一起觀賽，預計5月2日啟用，至於寵物樂園則設置在旁邊空地，預計6月底完工，下半季開放。（資料照）

2025/04/22 20:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府農業局今（22日）於市議會市政報告，議員凌濤質詢市府與樂天桃猿隊合作於樂天球場規劃寵物專區及寵物樂園進度，農業局長陳冠義表示，去年11月球季結束之後，樂天球團即向市府提出相關合作案，今年已順利發包，預計在3壘與外野間的區塊打造寵物專區，讓球迷可以帶著寵物一起觀賽，預計5月2日啟用，至於寵物樂園則設置在旁邊空地，預計6月底完工，下半季開放。

陳冠義表示，寵物專區會將一般球迷及帶寵物進場的球迷分隔，避免互相干擾，座椅上也有可繫繩設施，方便飼主固定牽繩，保障寵物安全與空間秩序，看台上還有噴霧降溫設備，可以降低區域溫度，減少中暑風險，市府與球團將謹慎規劃動線以及相關防護措施，未來開放後會視情況持續調整。

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副市長蘇俊賓表示，市府與樂天球團都有共同的目標，將桃園球場打造成為全台指標性的寵物友善球場，過程中有很多要試辦的地方，會以大型寵物集會的經驗擴大辦理，不只是寵物日，希望未來朝向持續性的方向努力，包括軟硬體及管理都要是「寵物友善」，也會與寵物相關社團密切合作。

凌濤質詢指出，棒球是桃園非常重要的運動，毛小孩也是許多市民心愛的寶貝，此次設置寵物專區可以吸引球迷常態性帶著毛小孩進場看球，而不是像以往1年只有1次寵物主題日的機會，但他也提醒農業局注意動線安排、加油聲或燈光對寵物的影響等，才能真正達到友善毛小孩的目的。

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