台北市社宅報修破萬件 議員批「豪華社宅如危樓」

台北市議員洪婉臻表示，社宅越蓋越豪華，內裝品質卻仍不良。（記者何玉華攝）

2025/04/22 20:08

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員洪婉臻指北市3年啟用11處社宅，總造價突破206億元，報修案件量達1萬1400件，其中在2023年增設第三方驗屋後入住的6處，報修件數達4600件，質疑「豪華社宅如危樓」，第三方驗屋形同虛設；尤其去年10月入住的青年社宅2，屢有民眾反映瓦斯氣味，報修卻耗費2至11天，影響公共安全至鉅。都市發展局長簡瑟芳表示，瓦斯問題嚴重，立即全面做安全檢視。

洪婉臻昨在工務部門質詢指出，社宅越蓋越漂亮，品質卻不良，3年啟用11處，總造價突破206億元，報修案件量達1萬1400件，是「豪宅級社宅，危樓般品質」；2023年增設第三方驗屋後的6處社宅，報修件數多達4600件，以2400多萬元決標的第三方驗屋形同虛設、無效把關，是浪費公帑。

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都發局補充說，報修案件8成以上是服務類，屬現場人員可即時處理，如電池協助更換、五金零件消耗品更換、排水孔蓋鬆脫鎖緊、設備說明協助操作、環境清潔等；自實施「第三方驗屋」措施後，可減少約5成以上報修量。目前驗屋僅限戶內，將檢討擴大到公共區域範圍，並回饋到設計與施工檢核督導作業。

洪婉臻進一步提到，去年底入住的青年社宅1、2區，住戶反映浴室漏水修不好，馬桶被搬到陽台放，自家廁所不能用，得去公司上廁所；還有民眾反映瓦斯氣味持需1個月，約有20、30處有瓦斯外漏的疑慮，樓下就是托嬰、托老中心以及國宅，一旦發生瓦斯氣爆「還逃得掉嗎?」

洪婉臻質疑，「162快修」（1小時內現勘、6小時內完成無須備料的修繕、2日內完成備料修繕）是作秀，實際報修時程短則2天、長達11天，甚至有高達43天。

簡瑟芳證實有瓦斯報修案件，但沒有到一個月沒有處理的案件；瓦斯是要嚴正重視的問題，要立即處理，要求住都中心全面做安全的檢視，

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