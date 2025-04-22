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    打造孩子運動新天地 台中塗城國小樂活教室啟用

    台中大里塗城國小全新打造的體操樂活教室，小朋友開心練體操，訓練柔軟、協調、核心、跳躍、旋轉、平衡等能力。（記者陳建志攝）

    台中大里塗城國小全新打造的體操樂活教室，小朋友開心練體操，訓練柔軟、協調、核心、跳躍、旋轉、平衡等能力。（記者陳建志攝）

    2025/04/22 21:08

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里塗城國小為了讓小朋友有良好的柔軟、協調性，在教育部體育署和家長會協助下，在校園內打造體操樂活教室，今天舉行啟用典禮，小朋友展現訓練成果，在軟墊上跳躍、翻滾，開心校園多了運動的新天地。

    大里塗城國小校長劉淑秋表示，學校原本有舞蹈教室，但因使用20多年地板已破損，剛好教育部體育署補助60萬元設置樂活運動站，加上家長會協助整修地板，打造全新的體操樂活教室，並在今天舉行啟用儀式。

    劉淑秋表示，設置完成後，提供給學校的體操社團練習，發現才1、2個月的時間就有很好的成果，可以增強小朋友的柔軟度、協調性和肌耐力，未來將廣泛推廣到全校的小朋友，讓大家一起來使用。

    今天體操社團的小朋友，也展現平時訓練的成果，完美的演出博得滿堂彩。體操教練佘晉瑋表示，學習體操可以訓練小朋友柔軟、協調、核心、跳躍、旋轉、平衡等能力，不但跌倒時知道怎麼保護自己，也是其他許多運動的基礎。

    小朋友也說，以前對於翻滾會感到害怕，但在教練指導、練習後，不但不會害怕，還覺得很好玩，希望以後能挑戰更困難的動作。

    台中大里塗城國小全新打造的體操樂活教室，小朋友開心練體操，訓練柔軟、協調、核心、跳躍、旋轉、平衡等能力。（記者陳建志攝）

    台中大里塗城國小全新打造的體操樂活教室，小朋友開心練體操，訓練柔軟、協調、核心、跳躍、旋轉、平衡等能力。（記者陳建志攝）

    台中大里塗城國小全新打造的體操樂活教室，小朋友開心練體操，訓練柔軟、協調、核心、跳躍、旋轉、平衡等能力。（記者陳建志攝）

    台中大里塗城國小全新打造的體操樂活教室，小朋友開心練體操，訓練柔軟、協調、核心、跳躍、旋轉、平衡等能力。（記者陳建志攝）

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