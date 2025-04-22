夜間巡邏驚見黑熊攻擊狗 開槍原民巡守員難過觸碰禁忌

準備了豬肉、酒等供品，卓溪鄉布農族人回到案發現場舉辦除穢。（記者花孟璟攝）

2025/04/22 19:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊是農業部公告的瀕臨絕種野生動物，長期因為保育，也被政府單位塑造成「萌獸、可愛動物」，但花蓮卓溪鄉昨晚卻有一名巡守隊員，因目睹熊攻擊犬隻出聲喝斥，但重達102公斤的大熊還作勢逼近，隊員只得開槍並一槍擊中，黑熊受重傷難以治療，由獸醫進行人道處理。由於布農族人視殺害黑熊為禁忌，今天下午部落回到案發現場舉辦除穢儀式。

開槍的巡守隊員是花蓮分署的森林護管員，也是當地部落族人，在下午的除穢儀式現場，他與耆老們一起準備豬肉、雞蛋等食物，給祖靈及熊的亡靈敬酒，由部落耆老為他除穢，眾人並高唱「熊歌」以慰熊的靈魂，然而他始終低頭沉默，顯得表情僵硬。他說，不願回想當時情況，因為真的很難過，事情發生後睡不好也吃不下，心情至今無法平復。

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回溯昨21日晚間9時許，依林保署花蓮分署調查，該巡護人員執勤時，於沈姓住戶附近聽聞犬隻慘叫，循聲前往並在距50公尺處，發現黑熊正在撕咬一黑色犬隻，黑熊當下立即轉向並逼近巡守隊員作勢攻擊，隊員隨即開一槍擊中黑熊，黑熊中彈後緩慢爬行，並於附近乾溝處不支倒地。

卓溪鄉中正部落的部落事務組長王基郁說，布農族視黑熊與人類一樣，都是平等的生命，過去在部落周邊就常有熊，通常熊只要聽到人的聲音就會主動避開，但如果真的遇上，就是生死的搏鬥，部落的禁忌是獵人如捕到熊，將會造成部落農作物歉收。他說，打到熊的獵人不能回到部落的家，必須留在山上獨自過活，食物由家人送上去，直到9月小米進倉後才能返家，如今的除穢儀式也是有受到漢人祭拜的影響。

「打擾祖靈了，對這隻熊沒有辦法再回到山上的家，感到很遺憾，希望祖先可以協助我們，幫助黑熊們回到山林，也保佑這邊生活的部落族人」。與林保署玉里工作站人員一同到場的野聲環境生態公司負責人姜博仁博士提到，政府過去是把熊當成可愛動物，但淺山的民眾仍生活在熊滋擾的威脅，未來要如何減緩衝突，可能得透過生態給付的加強。他說，網路上有很多人批評族人沒有馬上移置家禽或犬隻，但「這裡就是他們生活的地方」，能夠移動去哪裡「有難處」，因此住在部落的族人的處境，需要社會大眾更多體諒。

事實上，花蓮卓溪鄉中正部落10多天來籠罩在黑熊滋擾的陰影，雞舍的家禽和飼養犬隻都被黑熊掠食，玉管處昨（21）日召開跨機關會議後啟動捕熊，昨晚玉管處、林業及自然保育署花蓮分署及部落居民組巡守隊加強巡邏，昨晚連夜排班巡邏，由於黑熊已習慣掠食犬隻，林業及自然保育署考量安全，要求玉里工作站及巡守隊夜間巡邏時須攜帶獵槍防身，遭遇緊急狀況時以維護自身安全優先。

花蓮分署也表示，對此結果相當遺憾，此事件也揭示了未來台灣可能面臨的人熊衝突潛在風險，該黑熊個體4年前野放後，原本都在於玉山國家公園及周邊部落正常活動，並未出現擾民情形，但自今年4月11日起卻開始入侵雞寮攻擊犬隻，行為模式迥異於過往，也提醒社會大眾，黑熊是大型的食肉目動物，並非「萌萌的可愛動物」。

現場也唱熊歌慰靈。（記者花孟璟攝）

案發現場的工寮，熊就在乾溝對面攻擊狗。（記者花孟璟攝）

熊被槍擊後倒在乾溝。（記者花孟璟攝）

除穢儀式準備豬肉、雞肉、雞蛋等供品。（記者花孟璟攝）

中槍的黑熊由獸醫實施急救，但因傷重只能以麻醉人道處理。（林保署提供）

跑到雞舍吃雞、掠食犬隻的台灣黑熊有掛研究發報頸圈，由於有危險性因此巡邏人員有帶槍，由於再度攻擊狗，昨晚被林業署森林護管員開槍擊中。（林保署提供）

跑到雞舍吃雞、掠食犬隻的台灣黑熊有掛研究發報頸圈，由於有危險性因此巡邏人員有帶槍，由於再度攻擊狗，昨晚被林業署森林護管員開槍擊中。（林保署提供）

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